Esta es la faceta literaria de Dani Fontecha, el encargado de la sección de trucos de hogar de 'El Hormiguero'

Una de las secciones más aplaudidas de El Hormiguero es la de trucos de hogar y tecnología, que realiza Dani Fontecha. Pablo Motos y sus invitados se quedan sin palabras ante la habilidad del colaborador.

Siempre que lo requiere el conductor del programa de Antena 3, el madrileño participa en el programa mostrando a los espectadores algunos trucos con los utensilios que suele haber en casa.

También son muy comentados sus trucos tecnológicos, ya sean para en el móvil o en el ordenador, como utilidades desconocidas de programas tan utilizados como Word o Excel.

Dani Fontecha, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Un libro en solitario sobre la Constitución

Cuando llegó la pandemia, aparte de trabajar desde casa para El Hormiguero, como Fontecha estudió Derecho, le dio una vuelta al tema de la Constitución, "que es uno de los libros más coñazo que existen, y así darle un toque cómico", afirma.

El madrileño se la volvió a leer y la empezó a 'traducir' a un lenguaje coloquial que significaba cada artículo. Tardó como ocho o nueve meses en acabarlo e, incluso, colgó algunos extractos en Instagram.

"Los vio el mago More que me llamó y me dijo que los publicara. Se pusieron en contacto conmigo los de Planeta para sacarlo a la venta", recuerda.

La Constitución, explicada superfácil: ¡Para que la entienda hasta tu cuñado! lleva más un año en la calle "y a la gente le gusta, me han escrito personas que están opositando a la Policía para decirme que les ha ayudado mucho", destaca.

"Si la gente se lo lee, se lo pasa bien y para alguien que estudie, le sirve para entender su lenguaje enrevesado, ¡de lujo! Me hace mucha ilusión. La base de la carrera de Derecho me sirvió para darle una vuelta y hacerlo más sencillo y cómico posible", apunta el colaborador de Motos.

Otra obra a dúo con Suko

El otro libro que ha sacado al mercado Dani Fontecha se titula Si luchas por lo que quieres no lo vas a conseguir: Ni falta que hace, que lo firma junto a su compañero de El Hormiguero, Suko, el espía tecnológico.

"Queríamos escribir un texto de autoayuda que se riese de los libros de autoayuda. Es un monólogo gigante, extenso, pasando por todos los capítulos que suelen tener los libros de autoayuda", comenta.

"Lo que nosotros queremos decir en el libro es que, al final, lo importante no es la meta de cualquier cosa, sino el camino que recorres. Tiene mucho humor, pero también una parte de que te hace pensar", afirma el cómico.