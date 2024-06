Así es la faceta literaria de Damián Mollá, la hormiga 'Barrancas' de 'El Hormiguero'

Los miembros del equipo de El Hormiguero, además de pasarse muchas horas en el plató realizando ensayos y emitiendo el programa en directo, tienen muchas otras actividades fuera de las paredes del programa.

Muchas de ellas son conocidas, como la de Nuria Roca o Cristina Pardo como presentadoras en otros programas de Atresmedia, El Monaguillo y sus shows de humor, Tamara Falcó y sus eventos de socialité...

Pero también hay varios componentes del equipo del espacio de Antena 3 que han optado por la publicación de libros, como es el caso de Juan del Val, Suko, Fontecha o Damián Mollá.

Juan Ibáñez y Damián Mollá, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Un sistema para aprender palabras en inglés

El Hormiguero recibe a multitud de invitados internacionales, y Mollá se dio cuenta de que sabía mucho menos inglés del que pensaba cuando les escuchaba.

Entonces, el madrileño decidió ponerse a estudiar devorando horas y horas de Vaughan TV, dándose cuenta de que sí que sabía inglés, pero que no recordaba todo el vocabulario.

Al hacerse sus propios trucos mentales para recordarlo, se dio cuenta de que podía volcarlo todo en un libro para aprender unas 3.000 palabras. Eso sí, el libro no evita que haya que dar clases para aprender la gramática en profundidad.

Así surgió This book is the milk!; al que siguieron This book is the Remilk!!, This book is the Milk Too!, This Book is the Mini Milk o This book is the Sh!t.

El mundo del cómic: una pasión de Mollá

Dibujar siempre ha sido una de las grandes pasiones de Mollá, por eso se le ocurrió hacer un cómic con un curioso protagonista, 'Conejo Man', pero lograba completarlo.

Tenía la historia, tenía el superhéroe, pero le faltaba un villano que se lo proporcionó la pandemia. Por eso lanzó al mercado 'Conejo Man' contra el coronavirus, dando rienda suelta a su habilidad con el dibujo.

"Es una parodia muy divertida de lo idiotas que fuimos durante la pandemia y de las tonterías que hemos hecho porque nos lo mandaban", explicó.

La mitología está por todas partes

El último libro que ha publicado Mollá ha sido Oh, my God! La mitología que no sabías que sabías, donde explica que la cultura clásica es algo fundamental en la vida que en Occidente se ha perdido.

En él, el madrileño que da vida a la hormiga Trancas en El Hormiguero, explica que la sociedad ha desconectado del saber del pasado, "algo que es gravísimo".

"Hay muchísimas cosas que puedes aprender de cultura clásica que tienes alrededor y no te das cuenta, desde los días, los meses, las películas, los superhéroes…", señala.

Toda la vida con Pablo Motos

Mollá, junto a Juan Ibáñez, comenzó a trabajar con Pablo Motos en el equipo de guion de El Club de la Comedia. De ahí se marcharon con el valenciano a la radio.

Tras varios años en No somos nadie de M80, les llegó la oportunidad de dar el salto a la televisión con El Hormiguero, donde llevan triunfando los últimos 18 años.