Expulsión sorpresa en 'Supervivientes All Stars' a menos de una semana de la final: "Tremenda derrota moral"

Sofía Suescun, Marta Peñate y Lola Mencía se enfrentaron a la decisión del público antes de lo que esperaban en Supervivientes All Stars. Las nominadas contaban con conocer la expulsión el jueves, pero Jorge Javier Vázquez les anunció el adelanto.

"Son tres grandes protagonistas de la edición", explicó el presentador. "Irse a las puertas de la final es una tremenda derrota moral", reflexionaba Vázquez, dado que la final sería el siguiente domingo.

Las tres mujeres se mostraron muy sorprendidas. "Me da pena porque me encantaría llegar a la final y con mi amiga Marta unidas", declaraba Lola. "Ha sido una noticia inesperada, pero siento que he hecho todo lo que tenía que hacer aquí", señaló Sofía.

Antes de conocer la resolución de las votaciones, todas recibieron un mensaje muy especial. En caso de Marta y Sofía, cada una recibió el video de su madre. Lola, sin embargo, pudo escuchar a su pareja, Alex.

Tras la salvación de Marta Peñate, Jorge Javier dio el nombre de la última salvada: "El público ha decidido que se salve... ¡Sofía!". De esta forma, Lola Mencía volvería a España definitivamente y las eternas rivales quedarían en Honduras.

"Ha sido durísimo", se despedía la chica. "Quería dar las gracias a esas personas que han intentado salvarme, de corazón", agradeció. "A mis compañeros les digo que mi casa está abierta para todos", concluyó la expulsada antes de salir de la palapa.