El exnovio de Loli, una de las gemelas del 'crimen de Sabadell': "Me hizo participar en una cuenta conjunta y me fue arruinando

Conocido en nuestro país como 'El crimen de las gemelas de Sabadell', fue un asesinato orquestado por dos hermanas, Dolores y Pilar que, con la ayuda de Isaac, amante de una de ellas, acabaron con la vida de Pedro, la pareja sentimental de Pilar en ese momento.

Las mujeres han sido condenadas a 24 años de prisión por este asesinato y, este martes, En boca de todos ha podido hablar, en exclusiva, con uno de los exnovios de Loli, una de las gemelas, mientras la mujer sigue en libertad a la espera de la celebración del juicio que culminará con su entrada en prisión.

Apodado por el programa como Juan para, así, preservar su identidad, el hombre ha explicado que conoció a Loli en un comedor social, cuando esta dormía en un coche. Así, ha asegurado que no sabía nada del crimen y que Loli solo le contó que había estado presente en un asesinato.

Durante su convivencia con ella, ella no hacía nada y solo "fumaba marihuana". Después, Juan se enteró de quién era, en realidad, Loli que, al enterarse de que el hombre era conocedor de esta información, le acusó de ser un mentiroso compulsivo y, tras una discusión, Loli le denunció por violencia de género.

"Esta noche he soñado con ella, me harto de llorar. No puede ser que ayudes a personas y se rían de uno y que lo poco que tenga uno se lo quiten. Soy tan desgraciado que mi nómina entraba en su cartilla. Yo no veía el dinero", ha explicado Juan en el matinal de Cuatro.

Además, Juan ha explicado cómo fue cayendo en las redes de Loli: "Yo la creía, hicimos planes de futuro para irnos a vivir juntos. Loli nunca me dijo la verdad, solo me dijo que había estado presente en un asesinato, pero no que ella fuera culpable. El día que la eché de casa, se llevó todo, hasta la pelota de mi perrita".