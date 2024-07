El éxito de los programas culturales: 'Cifras y Letras' alcanza las 100 entregas en La 2

Los concursos suelen ser una apuesta segura para las cadenas, y este año, más que nunca. Formatos como Pasapalabra, Reacción en cadena, El Cazador o Cifras y Letras, logran congregar a millones de personas delante del televisor.

Esto ha creado creando un hábito en los espectadores, que siguen las evoluciones de los concursantes. Algunos de ellos, como Óscar Díaz en Pasapalabra; Álvaro Gamboa en Cifras y Letras; o Los Mozos de Arousa en Reacción en cadena, han conseguido generar un fenómeno al estilo influencer o deportista, con clubes de fans y emoción de la gente cuando les ve por la calle o en un restaurante.

Además, los botes millonarios que dan algunos de ellos han generado gran expectación entre el público, ansioso por ver quién se lo llevará o cuanto dinero ganará.

Aitor Albizua, en 'Cifras y Letras'. RTVE

Un histórico

En enero de este año, RTVE anunció la vuelta de un concurso mítico de la televisión en España, Cifras y Letras, que estaría tendría al frente en esta ocasión por Aitor Albizua, cogiéndole el relevo a Elisenda Roca, su presentadora en los 90.

El 21 de mayo, Miguel Borrego derrotó a Carles Ferrando en la última prueba del concurso de La 2, llevándose el primer bote de esta nueva etapa del programa en Televisión Española, que había alcanzado la cifra de 111.000 euros.

Miguel Borrego, en 'Cifras y letras'. Rubén Gámez

Y es que Cifras y Letras ha logrado abrirse un destacado hueco en la competitiva franja del access prime time superando el medio millón de espectadores, en la que de lunes a jueves se enfrenta a las ofertas televisivas de mayor audiencia como El Hormiguero, El intermedio, First dates o la serie de La 1, 4 estrellas.

100 programas

El 11 de julio, Cifras y Letras alcanzó los 100 programas emitidos, algo que celebró todo el equipo del formato, que acumula en sus seis meses en emisión una ascendente evolución, con una media de 472.000 espectadores.

Cifras y Letras es, además, uno de los contenidos de La 2 con mayor éxito en RTVE Play, donde acumula casi 470.500 visualizaciones de cerca de 88.000 visitantes únicos desde enero hasta junio. La audiencia se mantiene fiel también en la plataforma online, con una media diaria de 1.556 usuarios únicos.

Programa 100 de 'Cifras y Letras'. Rubén Gámez

"Aplaudo el acierto que tuvo la gente que luchó porque volviera el programa y agradezco a RTVE su confianza porque se demuestra no solo en las audiencias el ser uno de los programas más vistos de La 2 sino también en el cariz, el tono y el color del apoyo de la gente que nos llega a todo el equipo", asegura Albizua.

El presentador añade que "me enorgullece que las matemáticas y las palabras sean virales gracias a Cifras y Letras y me emociona que padres y madres me digan que chavales de entre 7 y 12 años hacen ejercicios de cálculo mental justo antes de irse a la cama".

"Espero que estos 100 programas solo sean el inicio de una etapa consolidada del formato. Aprovecho también para reivindicar la cultura amable en la televisión, juntarse en familia para resolver nuestras cifras y componer palabras, es ya en sí toda una fantasía hecha realidad", apunta.

Programa 100 de 'Cifras y Letras'. Rubén Gámez

Concursantes míticos

A lo largo de estas 100 entregas, por el plató de Cifras y Letras han pasado un total de 102 concursantes, algunos de los cuales se han ganado un hueco en el corazón del equipo y los espectadores.

Es el caso de Fer Castro, un histórico de Pasapalabra, quien tras meterse al público en el bolsillo se vio obligado a causar baja por motivos médicos, regresando semanas después.

Fer Castro, concursante de 'Cifras y Letras'. RTVE

Otro fue Álvaro Gamboa, estudiante de Matemáticas que se convirtió en el participante más joven del formato. Con tan solo 19 años, sorprendió durante inolvidables entregas por su rapidez mental y su sentido del humor.

"El equipo del programa logra no solo que el formato sea entretenido desde casa, sino que además, como participante en plató, constato que Aitor, Elena y David, junto al resto de profesionales que hay detrás de las cámaras, nos hacen disfrutar de ratos muy amenos antes y después de cada grabación. Sin duda se merecen el éxito cosechado ¡y más!", les felicitó el joven.

Álvaro Gamboa, el rápido matemático que sorprende en 'Cifras y Letras'. RTVE

El campeón Miguel Borrrego, ganador del bote de 111.000 euros, también se sumó a las felicitaciones al concurso: "No me puede hacer más ilusión felicitar a todo el equipo por su programa número 100".

"Todos y cada uno de ellos se merecen este arranque tan bueno. Mi experiencia en el programa fue inmejorable, debido al excelente trato que recibí tanto delante como detrás de cámaras. ¡Por muchos programas más!", concluyó.