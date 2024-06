La excuidadora de Félix reclama en 'Vamos a ver' justicia para el anciano asesinado: "La herencia era para su sobrino"

El caso de la muerte de Félix ha sacudido a todo el país. El hombre, de 91 años, fue, presuntamente, asesinado en Cullera (Valencia) y, este lunes, Encarna, la excuidadora del anciano ha contactado en directo con Vamos a ver para aportar su opinión sobre el caso.

En el punto de mira, el párroco de la localidad y la cuidadora de Félix, son los principales sospechosos del asesinato. Encarna, por su parte, se encargó del cuidado de Félix durante 16 años y, por ello, quiere que se haga justicia.

"Nosotros teníamos muchísima complicidad. Él estaba muy bien de cabeza y de cuerpo, aunque tuviera esa edad. Félix era muy creyente, tenía miedo de morirse y decía que el cura le comentó que yo tenía el diablo dentro, que si seguía conmigo iría al infierno, por lo que me dijo que le diera las llaves. Me pareció raro porque el día anterior me pidió ir a su casa a dormir durante unos días", ha explicado Encarna.

Asimismo, la mujer ha agregado: "Yo tenía una hija que se murió y la incineramos. Recuerdo que él dijo que no quería incinerarse, que ni pensarlo, quería estar con su madre y con su hermana. Por eso me parece muy raro que lo hayan incinerado porque no quería. Íbamos todos los años a poner flores al cementerio. También hablamos de los testamentos y quería dejarle todo a Juanjo, su sobrino. Se encargaba siempre de él y, luego, cambió de opinión para dejarle la herencia a Remedios".

Por su parte, Joaquín Prat ha explicado: "Ahora está Remedios, la cuidadora que estuvo con Félix tan solo 17 días, viviendo en su casa. Esta mujer ha cambiado la cerradura, ha puesto hasta su nombre en el buzón porque consiguió que el anciano cambiara el testamento a su favor; y el hombre ha muerto y ha sido incinerado en contra de su voluntad".