La exabogada del 'rey del cachopo' muestra las cartas que le mandaba desde la cárcel: "Quiero cubrirte de besos"

Ana Isabel Peña, exabogada de César Román, conocido como 'El rey del cachopo', ha contado este sábado en el programa Fiesta la pesadilla que vivió durante todo el tiempo que defendió al empresario, que en 2021 fue condenado a 15 años de cárcel por el homicidio de su entonces novia, Heidi Paz.

Días atrás, Peña confesó en televisión el control que César Román trataba de ejercer sobre ella, y la obsesión que este tenía con su abogada. "Llegaba a llamarme 15 veces en un mismo día", ha relatado. Tras escuchar sus declaraciones, 'El rey del cachopo' respondió desde la cárcel, asegurando que "no siente nada especial" por su exabogada, que tan solo le escribió "tres o cuatro cartas".

Sin embargo, la abogada ha querido mostrar en directo este sábado en el programa de Telecinco que en realidad fueron decenas de cartas, unas 50, que el empresario le enviaba desde prisión y que contienen auténticas declaraciones de amor.

"No olvides que te quiero, mi amor. No sé cómo agradecerte lo que estás haciendo por mí. Cuando salga, te voy a tener que cubrir a besos, porque eres lo mejor que me ha ocurrido en mucho tiempo, te quiero", se puede leer en una de las misivas mostradas en pantalla.

"Ahora que ha estallado todo, los presos compañeros de César, tanto en Soto como en Meco, me han llamado y me han contado las cosas que ha ido diciendo de mí y de otras personas", ha comentado la abogada.

En este sentido, desde el programa también han conseguido hablar con un preso que compartió módulo con César Román. Sus declaraciones coinciden con las aportadas por su exabogada: "Él iba diciendo que Ana Isabel es más guapa, que estaba con ella y que no habláramos mal. Él iba por Soto del Real con su foto como si fuera su pareja, diciendo que 'ya hemos tenido varios vis a vis', palabra", ha recordado.

Respecto al carácter del 'rey del cachopo', este compañero de módulo lo describe como "obsesivo, además de tener algún rasgo psicópata". En su opinión, "presume mucho, y creo que es lo que a la gente le tira para atrás. Siempre quiere que primen sus comentarios y solo dice estupideces, porque encima es un fantasmón. Presume demasiado de ciertas cosas, y la gente sabe que es mentira", ha valorado este preso.

"Sus compañeros lo llaman 'el pequeño Nicolás', yo lo califico como el rey de la mentira", ha dicho su exabogada, Ana Isabel Peña, al hablar de las cartas que otros presos le han enviado a ella sobre César Román.

La penalista también ha explicado que lo que rompió su relación profesional con 'El rey del cachopo' fue "su actitud tan despectiva respecto a mí cuando se enteró de que yo tenía pareja. Ese momento fue una hecatombe, no sé qué le ocurrió, y empezó a tratarme mal", ha confesado.