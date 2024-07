La exabadesa de Belorado habla en exclusiva con 'Todo es mentira': "Nos quieren asfixiar"

Este martes, en el programa Todo es mentira, el colaborador Pablo Collantes ha mostrado una serie de mensajes que ha intercambiado con la exabadesa del convento de Belorado, Sor Isabel de la Trinidad.

Según Collantes, la susodicha le llamó para asegurarse de que leyera su mensaje, en el cual se detalla la situación que enfrenta la comunidad religiosa tras la intervención de sus cuentas por parte del Arzobispado de Burgos: "Me ha dado un toque a la antigua usanza y me ha dicho hecho ‘solo te he llamado para que leas mi mensaje".

En sus propias palabras, asegura que "el Arzobispado de Burgos no está pagando desde el día 4 de junio que intervino las cuentas". "Nos han suspendido las cuentas. Nos han suspendido el servicio de mensajería después de 20 años. Los trabajadores están una situación límite. No les han pagado las nóminas de mayo y junio", prosigue en su intervención, asegurando que les han cortado la línea de teléfono y les han "amenazado tres veces" con cortarles la luz.

Sor Isabel califica de "infame" la coacción por parte del Arzobispado y denuncia la falta de respuesta a sus intentos de comunicación. "¡Nos quieren asfixiar!", exclama en su texto, destacando que la imposibilidad de pagar ha paralizado también la tienda del convento, ya que los trabajadores de paquetería se niegan a recoger los pedidos sin recibir su remuneración.

La exabadesa finaliza su discurso con una advertencia directa a Collantes: "Si no haces buen uso de esta información, no tienes corazón y bloquearé tu móvil".