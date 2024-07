Evacuan a los concursantes de 'Supervivientes All Stars' por una lluvia monumental y todos se derrumban

Los concursantes de Supervivientes All Stars sufrieron los estragos del huracán Beryl en Honduras. Por si fuera poco, durante la noche del domingo tuvieron que evacuar a todas las leyendas debido a un diluvio monumental que estaba cayendo sobre la playa.

"Hemos tenido que entrar de urgencia en la palapa por la lluvia tan fuerte", anunció Laura Madrueño. "La situación va a ser muy complicada cuando lleguéis a la playa", se lamentó la presentadora. En ese momento, concursantes como Lola Mencía o Sofía Suescun rompieron a llorar.

Todos daban el fuego por perdido, cosa que preocupó mucho dado que fue la segunda vez que Alejandro Nieto consiguió encenderlo. "Va a estar todo mojado, el suelo duro, muchos mosquitos, la leña mojada", decía entre lágrimas Lola.

"Esto aburre ya, no ha habido ningún día soleado", se quejó Alejandro Nieto. "Se han roto las cuerdas de la lona que cubría el sitio donde dormíamos por las lluvias", añadía Jorge Pérez muy desanimado. Bosco intentó poner un punto de alegría cantando, y con bromas: "A ver si va a llover más".

Solo hubo un concursante que no se quejó: Logan Sampedro. "Yo vine a sufrir, así que esto me medio gusta", declaró. Ninguno de sus compañeros se suscribió a sus palabras. "Estamos pasando mucha hambre, las condiciones no acompañan", lloraba Sofía.

Para concluir, Laura Madrueño dejó constancia de las dificultades a las que se enfrentarían por esta lluvia: "No van a tener nada seco que ponerse". Esto también lo comentó Lola. "El otro día tuve que dormir tiritando, desnuda con un chubasquero porque no tenía nada de ropa seca", recordaba.