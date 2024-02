Eva Soriano muestra en 'La Resistencia' cómo mueve los pectorales: "No sé si quería contar esto, pero me ha parecido como un don"

De tanto verlos en televisión o el cine, creemos que conocemos mucho a los famosos, pero hay cosas que nunca sabremos de ellos. A no ser que lo cuenten en una entrevista y dejen a los espectadores sorprendidos. Porque... ¿esperabas que Eva Soriano pudiera mover los pectorales? Pues lo demostró en La Resistencia.

La presentadora acudió este martes al programa para promocionar su nuevo formato en Movistar+, Showriano, un espacio de entrevistas y música que se estrenó este lunes con Belén Esteban como invitada.

Pero, aprovechado su visita al alocado teatro de David Broncano, no solo habló del dinero que tiene en su cuenta del banco, sino que también enseñó la habilidad secreta que tiene.

"Hubo una temporada que me obsesioné muchísimo con Terry Crews", contó, en referencia al actor, presentador y exjugador de fútbol americano. "Sabía mover los pectorales muchísimo y estuve entrenando para hacer eso".

"¿Y? ¿Te sale?", le preguntó Broncano sorprendido. Eva Soriano simplemente sonrió con una sonrisa en la boca y aseguró que está "bastante guapo". "No es broma, me estuve entrenando específicamente", aseguró.

Entonces, la cómica mostró que, efectivamente, lo puede hacer y declaró que puede como hacer ritmos con los dos pectorales: "Puedo hacer cosas con las tetas".

"Me obsesiono con las cosas y hay veces que me proyecto en cosas y las hago", explicó después Eva Soriano, quien avisó de que para poder hacerlo había que tener "un buen pectoral". "En realidad no sé si quería contar esto, pero me ha parecido como un don", añadió.