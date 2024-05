Eurovisión, tras las críticas de Bambie Thug: "Lamentamos que varias delegaciones no respetaran el espíritu del concurso"

Eurovisión 2024 terminó con la victoria de Nemo, poniendo fin así a la edición más polémica de la historia. Sin embargo, todavía parece no haberse cerrado todo, pues aún siguen coleando temas, y parece que muchos de ellos atañen a Israel.

Aparte de los abucheos y las peticiones de boicot, muchas fueron las declaraciones de representantes que pedían paz y libertad, en clara alusión al asedio en Gaza. Aun así, algunos fueron más directos que otros y Bambie Thug, artista de Irlanda, estuvo a punto de no participar.

Thug no salió al último ensayo y se reunió con la Unión Europea de Radiodifusión para aclarar unos temas que, inicialmente, dejó en el aire. Pero poco después contó que este asunto era por las faltas de respeto hacia su persona que habían tenido los comentaristas de la televisión israelí, algo que la UER le había reconocido a puerta cerrada, pero no en público.

Toda esta situación hizo que estallara tras terminar el festival: "Me llena de orgullo que Nemo haya ganado, de que todos nosotros estemos en el top 10, que hemos estado luchando por esto entre bastidores, porque ha sido muy duro y horrible para nosotros. Que le den a la UER. Ya ni siquiera me importa. Que se jodan".

"Los participantes, la comunidad detrás del concurso, el amor, el poder y el apoyo de todos nosotros están haciendo el cambio", añadió, en referencia a la victoria de una persona no binaria como Nemo. "El mundo ha hablado. Los queers están viniendo".

La organización no tardó en responder y, en declaraciones a MirrorOnline hizo alusión a la neutralidad: "Lamentamos que algunas delegaciones del Festival de Eurovisión de Malmö no respetaran el espíritu de las normas y del concurso tanto in situ como durante sus retransmisiones. Hablamos con varias delegaciones durante el evento sobre varios asuntos que nos fueron señalados".

"Los órganos de gobierno de la UER, junto con los jefes de las delegaciones, revisarán los acontecimientos que rodearon al festival de Malmö para avanzar de forma positiva y garantizar que los valores del evento sean respetados por todos", aseguraron. "Los casos individuales serán discutidos por el órgano de gobierno del evento, el Grupo de Referencia del Festival de Eurovisión, compuesto por representantes de las emisoras participantes, en su próxima reunión".

Lo cierto es que no aclaran a qué delegaciones se refiere, pues Bambie Thug ya comentó que la UER le reconoció las malas palabras de la televisión israelí. Pero ellos no fueron los únicos a los que la organización podría referirse, pues también hubo insultos en la televisión austríaca hacia los que abucheaban a Israel en Eurovisión.

Por otro lado, también podrían hablar de las declaraciones de Thug o a las peticiones de paz que hicieron los representantes de Letonia, Francia, Italia o incluso Nemo, del país ganador, Suiza.