Estos son los países que se han negado a participar en Eurovisión este 2024

El próximo sábado 11 de mayo tendrá lugar la gran final de Eurovisión 2024. En esta ocasión, debido a la victoria de Loreen y su Tattoo en la edición anterior, es Suecia quien se encarga de la organización del Festival de la Canción.

Así, el pasado martes se celebró la primera semifinal del formato, que dejó fuera del concurso a Australia, Azerbaiyán, Islandia, Moldavia y Polonia. Este jueves, 9 de mayo, tendrá lugar, en el Malmö Arena, la segunda semifinal.

Sin embargo, en esta ocasión, ha resultado llamativa la negativa a participar en el concurso musical europeo de algunos países que resultaban habituales y cuyas propuestas siempre llamaban la atención de los eurofans.

Turquía

Es el caso de Turquía que, posicionados en contra de los privilegios que reciben los países del Big Five, clasificados automáticamente para la gran final del formato, ha optado por retirar su candidatura a no ser que las normas cambien sustancialmente y todos los participantes tengan las mismas condiciones para llegar a la última fase del concurso.

Rumanía

El motivo por el que Rumanía se ha quedado fuera de esta edición de Eurovisión no es otro que la economía del país. El Gobierno rumano ha considerado que no podían elaborar una propuesta a la altura de lo que se espera en el Festival y, por ello, ha rehusado participar en este. Además, el Ejecutivo ha apuntado que la cantidad no invertida en el festival se empleará en otros proyectos de mejora del país.

Rusia y Bielorrusia

El motivo por el que no participa el país liderado por Putin es más que conocido: el conflicto armado que mantiene con Ucrania y su interés por hacerse con ciertos territorios del país europeo. La invasión de Ucrania provocó que Rusia fuera vetada del Festival de Eurovisión.

En el caso de Bielorrusia, el país no participará en el concurso debido al veto de la Unión Europea de Radiodifusión por la intromisión del Gobierno de la nación en la libertad de prensa.

Otros países que no participarán en Eurovisión 2024

Además, de los mencionados anteriormente, en esta edición de Eurovisión tampoco veremos las actuaciones de Hungría, Eslovaquia, Macedonia del Norte, Bosnia, Bulgaria, Montenegro o Andorra, quienes llevan varios años ausentes.