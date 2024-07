Estos son los nominados de 'Supervivientes All Stars' tras el drama vivido en la palapa: "La gente está susceptible"

Como en cada gala de Supervivientes All Stars, los concursantes debieron nominar a uno de sus compañeros, exceptuando al líder -Sofía Suescun, en este caso-, para que abandonara los Cayos Cochinos. El problema llegó cuando dos de las concursantes se derrumbaron.

Marta Peñate y Lola Mencía se echaron a llorar desconsoladamente al conectar en privado con Jorge Javier Vázquez antes de nominar. "Estoy bastante mal", aseguraba Lola, que había tenido un ataque de ansiedad antes de la expulsión de Olga Moreno. "Mañana será otro día", le animó el presentador.

La periodista también se unió a su compañera: "Hay personas aquí que sacan lo peor de mí, que es lo peor que te puede pasar en la vida". Previamente, tuvieron una fuerte discusión con Sofía y Abraham García.

La disputa perjudicó a Abraham, que salió nominado de grupo con nada menos que cuatro votos. Con dos votos, la segunda fue Lola. "La gente está susceptible porque no comemos y no sabemos nada de nuestros familiares", explicó Alejandro Nieto. "A mí no me ha parecido una pelea tan fuerte para la que se ha formado", opinaba.

Por su parte, Sofía Suescun nominó directamente a Marta Peñate, por esta misma pelea de la que hablamos. "Me lo he pensado porque en su día dije que jamás la nominaría, pero me ha parecido denigrante", se justificó.