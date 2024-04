Estos son los nominados de la semana en 'Supervivientes'

Los concursantes de Supervivientes tuvieron que nominarse entre ellos en la recta final del programa, durante la noche del jueves. En parejas, cada uno escribió el nombre del concursante a quien votaba para que se marchara, a excepción de los líderes que tuvieron un voto directo.

Del grupo de Playa Olimpo, la nominada de grupo fue Claudia. La joven había asegurado que estaba pasando "una mala semana" y, por ese mismo motivo, fue nominada por Javier Ungría, Rubén Torres y Arantxa del Sol.

Kiko Jiménez, como líder del grupo tras ganar la prueba, nominó directamente a Pedro García Aguado: "No tengo nada en contra de él, pero es con quien menos he hablado".

Por parte de Playa Condena, tanto Miri, como Gorka y Arkano coincidieron en nominar a Ángel Cristo. "He tenido muchas disputas con él y genera mucho conflicto", explicó Gorka.

Ángel, Claudia, Gorka y Pedro son los nominados de #SVGala7 💥



Blanca Manchón, como líder, nominó directamente a Gorka. "No me importa, he venido a la guerra, a darlo todo", aseguró el joven conocido por El Conquistador.