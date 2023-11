Esto es lo que ha ganado la familia Campos tras la subasta de los muebles de María Teresa

Si bien ya se conocían los precios de los que partirían los muebles subastados de María Teresa Campos, TardeAR ha detallado en exclusiva las cifras por las que se han vendido finalmente en la puja.

El mueble de madera de caoba donde la presentadora guardaba la vajilla se ha vendido por el mismo precio de salida: 1.800 euros. Por otro lado, las consolas estilo Luis XIV se han vendido por 900 euros, ganando 300 euros.

En cuanto al lote de 10 sillas donde la familia Campos celebraba la Navidad han sido vendidas por el doble de su precio de salida: 1.200 euros. En cuanto a la consola de estilo de media luna, esta se ha vendido por 375 euros.

Las mesitas de noche han tenido un precio final de 450 euros. Y, teniendo en cuenta que la casa de subastas se queda con un 10% de los beneficios, la familia Campos ha conseguido alrededor 5.000 euros.

Leticia Requejo ha retransmitido la opinión de Carmen Borrego al respecto: "Me decía que realmente estos muebles no los han puesto a disposición de la subasta con el único objetivo de recaudar dinero, sino también por el tema de dónde dejarlos".

"A ellas todavía no les han comunicado nada, se han enterado por este programa. Pero me decía Carmen que todavía hay más pujas, y cuando acaben no recibirán el dinero hasta pasado un mes", ha contado la colaboradora de TardeAR.