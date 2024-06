Estefanía Ruiz, reportera de 'Vamos a ver', se despide del matinal entre lágrimas: "Vas a poder conciliar la vida familiar y profesional"

Este viernes, Vamos a ver ha vivido una despedida de lo más lacrimógena: la periodista y reportera Estefanía Ruiz se ha despedido del matinal de Telecinco para pasar a las tardes junto a Ana Rosa Quintana y su TardeAR.

"Yo soy de Córdoba, pero voy a trabajar desde Sevilla, al lado de la familia y de mi pareja. Bueno, no me hagáis esto porque me voy a poner a llorar. Muchas gracias a todos, del primero al último", ha señalado Estefanía durante su última aparición en el matinal de Joaquín Prat.

Por su parte, el presentador del programa ha destacado: "Vas a conciliar vida familiar y profesional, que eso es el objetivo de todos, que no es fácil, ha sido un placer trabajar contigo, toda la suerte del mundo, pero no te va a hacer falta".

Asimismo, Patricia Pardo ha agregado: "Te vamos a echar de menos, Estefanía. Me voy a poner a llorar yo, que soy de lágrima fácil. La vamos a echar mucho de menos, pero le va a hacer bien porque se va cerquita de la familia, con el buen tiempo del sur y cerca de su novio también. Así que, a disfrutar, a vivir y a seguir trabajando".