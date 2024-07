Esperanza Aguirre sufre un percance en directo durante 'Todo es mentira': "Se me ha dormido la pierna"

Este miércoles, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sufrido un inesperado incidente en Todo es mentira que la ha obligado a vendarse el tobillo con una servilleta.

Marta Flich ha hecho referencia a la caída sufrida el martes por Álvaro Morata durante el partido entre Francia y España para bromear sobre la lesión de la expolítica: "También está con hielo porque se ha caído, pero está bien". A lo que Virginia Riezu ha añadido con humor: "Si la veis que está un poco cuqui es porque está drogada".

Con una expresión serena, la colaboradora ha explicado el motivo de su herida: "Me han puesto una infiltración porque tengo una cosa que se llama trocánter y me han puesto una inyección con ibuprofeno. Se me ha dormido la pierna y por eso me he caído, pero bueno, estoy bien".

Para sorpresa de los presentes, Aguirre ha levantado la pierna y la ha colocado encima de la mesa del plató, mostrando cómo había improvisado una venda con una servilleta de tela para proteger el tobillo dañado después del golpe.

En tono burlesco, Riezu ha preguntado con picardía: "¿Qué pierna es? La izquierda, ¿no? Lo sospechaba. La derecha va perfecta, pero la izquierda la tiene...".