Esperanza Aguirre sufre un lapsus en 'Todo es mentira' al hablar de quién sería el vicepresidente del PP: "El que diga Ayuso"

A veces, el subconsciente puede jugarnos una mala pasada, y puede ocasionarnos un despiste o una curiosa equivocación que puede llegar a ser divertida y quedar ahí. Sin embargo, el lapsus de Esperanza Aguirre ha quedado grabado, pues lo ha sufrido mientras estaba como colaboradora en Todo es mentira.

Risto Mejide le preguntó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid sobre una hipotética marcha de Alberto Núñez Feijóo en el caso de que no ganasen las elecciones generales. "Va a ganar, y si no, lo pensaremos... Me niego a pensar que vamos a perder estas elecciones", respondió ella.

Pero el presentador continuó pinchándole y, para que diera alguna respuesta, le preguntó por quién sería el vicepresidente si ganasen. "¿Quién? ¿Ayuso, Moreno Bonilla...?", planteó el publicista.

Se está preparando la sucesión de FRIJOLITO 😜



EL QUE DIGA “AYUSO”, se le escapa a ESPERANZA AGUIRRE en “TODO ES MENTIRA” 🤥



Feijoo, ve preparándote para la “DEFENESTRACIÓN” como hicieron con PABLO CASADO. 😝



“LO QUE DIGA AYUSO”

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Vz1nQenCAu — ESCIPION EL AFRICANO (@ESCIPIONAFRICA) June 5, 2024

"En el PP no hay vicepresidente", contestó ella. "¿Quién estaría en segundo lugar en la carrera?", volvió a cuestionar él. "No te voy a contar quién está, yo qué sé... ¡El que diga Ayuso!", exclamó, sin darse cuenta de su metedura de pata.

El plató se quedó callado durante un par de segundos ante esta respuesta, con la que daba el poder de decisión a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, y Pablo Echenique, que se estrenó recientemente como colaborador, incluso arqueó las cejas.

"¡Que no, que no, el que diga Feijóo!", corrigió Esperanza Aguirre, mientras empezaba a toser. "Que me voy a ahogar". "¡Lo tenemos!", dijo Risto Mejide, entre risas. "Oye, soy una entusiasta de Ayuso, claro que lo soy, pero el presidente es Feijóo y no hay vicepresidente", reiteró ella.