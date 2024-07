'Espejo Público' muestra cómo es la caja de Faraday que usó el juez Peinado para evitar las filtraciones en la declaración de Sánchez

La declaración de Pedro Sánchez ante el juez Peinado ha generado una gran expectación en nuestro país. El encuentro, que pasará a la historia, ha tenido lugar en la Moncloa debido a la investigación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un presunto delito de tráfico de influencias.

Así, el encuentro tuvo lugar el pasado martes, pero Sánchez se acogió a su derecho a no declarar y la comparecencia duró solo algo más de dos minutos. El juez estuvo durante una hora en el Palacio de la Moncloa, de 10.20 horas a 11.20 horas, aunque el proceso con Sánchez solo duró diez minutos.

El magistrado se sentó frente a Pedro Sánchez; a la derecha, las defensas de los tres investigados: Begoña Gómez, el empresario Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache; mientras que a la izquierda del presidente se ubicaron el fiscal y la abogada de Vox.

La preocupación del juez Peinado por mantener la confidencialidad del acto y que ningún dispositivo de grabación no autorizado captase la declaración, supuso que el magistrado ordenase llevar consigo a dos informáticos que comprobaron varias veces todos los dispositivos.

Además, el juez decidió utilizar una caja de Faraday para proteger los campos eléctrico-estáticos. En ella, los presentes introdujeron su teléfono móvil para que estos se inhibieran de las señales telefónicas.

Por su parte, desde el plató de Espejo Público, la periodista Ainhoa Martínez ha apuntado que, pese a las medidas que se han tomado, esto no impedirá que haya filtraciones: "Se filtrará la grabación de Sánchez a la que tienen acceso las partes".

"Hasta el último momento no se sabía dónde iba a ser esa declaración. Se ha tenido ese hermetismo porque en Moncloa no quieren dar vuelo a este asunto y ahí está la estrategia de no declarar. Creo que la no declaración de Pedro Sánchez, más allá de que sea una dispensa legal, va en la línea de la defensa que se ha mantenido hasta ahora. No era entendible que no declarase su mujer y sí que declarase él. Sánchez ha intentado declarar por escrito y acogerse a esa dispensa del 416 de la ley", ha agregado la colaboradora del matinal.