Es muy duro y nos tiene que atender el médico: Pasamos 24 horas como los concursantes de 'Supervivientes'

Todo comenzó como una broma y se convirtió en un 'no hay huev…' de manual. Acabó siendo la noche más mágica, más dura y más esclarecedora, una noche de esas que muy pocos viven y que te reconcilian con esta profesión.

Pero empecemos por el principio. Mediaset ha invitado a un pequeño grupo de periodistas a pasar una semana en los Cayos Cochinos, en Honduras, para ver cómo se graba y emite Supervivientes. En la agenda, asistencia a una gala, al control de realización en directo, probar los juegos, reuniones de escaleta, entrevistas… Acceso ilimitado y sin restricciones.

- ¿Sabéis qué molaría? Pasar una noche en una de las playas, en las mismas condiciones que los supervivientes, dijimos los periodistas.

- ¿Queréis? Sin problema, dijeron desde producción.

Producción de Supervivientes, del primero al último del equipo, son la Capilla Sixtina de las producciones. Las miles de cosas (con helicópteros, lanchas, material técnico y coordinar a 200 personas por medio, entre otras) no les impidió cumplir nuestros deseos. ¿Magia? Chúpate esa, Mago Pop.

Un día después tenemos lista la aventura. Nos dan sacos de arpillera con nuestros nombres y podemos meter lo que está permitido a los concursantes del reality de aventura extrema (lo de extrema lo certifico ahora sin duda alguna): ropa, chubasquero y un objeto personal. En nuestro caso y de manera excepcional, pues hay que documentar la experiencia, es el móvil. De poco sirve en Playa Uva, en Cayo Menor, que será nuestro destino y hogar por 24 horas. No hay cobertura.

La cosa comienza con un traslado pesaroso en lancha del continente a los Cayos. Hay mala mar y la barca salta, en un viaje de marca Rompehuesos. Por detrás, la cicatriz blanca que la embarcación le hace al mar. Lo bueno del mar es que las heridas se le cierran rápido y te olvida. Mar, 1 – Tu ex, 0.

Por delante, incertidumbre. ¿Saben ese momento en el que llegas a lo alto de una montaña rusa y te preguntas para qué leches te subiste? Es la misma sensación.

Llegamos a nuestra playa, Uva, al suroeste de la isla. Los concursantes la acaban de abandonar y está tal cual la dejaron. Nos explican las reglas: fuego solo se puede hacer en el lugar designado, pues debajo hay una placa de metal que protege la arena y no dejará rastro cuando se acabe el reality. No podemos pescar pulpos, ni erizos, ni tiburones, ni barracudas, algunas especies de peces protegidos y por supuesto, tampoco iguanas, lagartos ni pájaros.

La dotación de playa incluye kit de pesca, gafas de buceo, un vaso para cada uno, una lata, sólo una, de jamón cocido, media pastilla de jabón, algo de gel, cepillos de dientes, machete, navaja, dos pequeñas sartenes, dos cocos, una olla, esterillas, lona y sacos de dormir. Ah, y un chisquero, que es otra excepción respecto a los supervivientes, que han de hacer fuego por sus propios medios.

Muy bien avenidos, nos distribuimos los trabajos en cuanto la barca se da media vuelta dejándonos en la orilla. Cogemos caracolas y lapas y conseguimos carnada. El olor de esos animalillos tardará horas a irse de las manos. La sensación incómoda de la suciedad nos da su oloroso hola. Destripe un boquerón, ponga las manos al sol un rato y se hará una idea. No, no lo haga, en serio, créame, es un asco.

Vamos a pescar. Vemos un centollo enorme. Muy grande. La proporción de la sensación de acojone y las ganas de comérselo son de 125 a 1. Lo intentas cazar y te hace una llave de judo. Paso. Me conformo con un pez incauto que pica, medianito, amarillo rayado, con largas espinas dorsales. Ya antes de cocinarlo sabe a triunfo, a vuelta a la supervivencia primitiva, aunque hemos empleado un anzuelo y sedal modernos. Ahora quiero ir en taparrabos todo el rato a lomos de un mamut.

A la vuelta de semejante acopio de mercancía, que haría palidecer a los cazadores de ballenas japoneses, los compañeros han hecho fuego y colocado la lona a pie de playa. Llevamos apenas hora y media en Playa Uva y ya se va la luz, sobre las seis y media.

Antes de caer la noche nos visita el inspector de playa que estará de guardia en el cayo (ellos garantizan la seguridad y el cumplimiento de las normas por parte de los concursantes y deciden si surgen imprevistos. En la playa son los únicos autorizados a hablar con los concursantes y sólo lo imprescindible). Nos recuerda las normas y explica el uso del walkie, nuestra única comunicación. Nos desea suerte. Él sabe bien como son las noches aquí. Se va y es como ver alejarse a una madre.

Hacemos la cena en la rudimentaria cazuela de hierro. Lentejas en agua dulce y al rato, arroz. Está soso. No hemos tenido tiempo de hacer sal y no caímos en usar agua de mar. Abrimos un coco. No sabe a nada. Nos lo comemos igual. Hambre, cero, después de días comiendo en el buffet de Rodri, el cocinero del equipo. Pero hemos venido a jugar. Full experience.

Bichos en Playa Uva, una de las localizaciones de 'Supervivientes'. I. A.

No son ni las 21 y llega la hora de dormir. Nos vamos a disponer en hilera sobre la lona, culo con culo. Nadie quiere dormir en los extremos, más expuestos a los mosquitos, cucarachas del tamaño de la palma de la mano y los cangrejos, que han intentado ya subirnos por encima. Los hay por cientos, blanquitos y asustadizos y rojos y peleones. Me toca a mí el extremo, he estado lento. Cuando algo que te quiere comer, morder o picar entra por la ventana, la sororidad sale por la puerta diciendo 'ahí te apañes'. Me aseguro de que hay bastante lona libre a mi lado. Como si fuera a protegerme de algo…

- Oh, mira, un humano, ¡a por él! No, esperad, hay una lona en el suelo, abortamos devoración.

Spoiler, no.

Son solo las 21 y parece ya la madrugada. La piel está caliente, entre el hollín de la hoguera, el repelente antimosquitos y el sudor. Arena por todos lados, partes pudendas incluidas, los pies mojados… Nos ponemos pantalón y camiseta largos. Sombrero, gorra en la cara. Cocidos en nuestro jugo con una humedad del 93% y más de 30 grados, pero a salvo de mosquitos.

Durmiendo en Playa Uva. I. A.

Spoiler: no.

Hemos alejado la comida sobrante a una decena de metros con la esperanza de que aleje también a los posibles comensales no humanos. ¿Ya se la saben? Spoiler: no.

No todo es malo. La noche nos regala también estrellas. Millones. Nunca habíamos la vía láctea como en esta playa en medio del mar caribe. Dejo el plural de la humildad un momento. Me sobrecojo. En pocas ocasiones se percibe el cosmos como en ese cielo oscuro cosido a puñaladas de luz. De repente, las estrellas se vuelven locas y se ponen a bailar alguna canción celestial que no oigo. Son luciérnagas. Otra aspa en mi lista de cosas por ver. A lo lejos, tenues candiles que prometen ser poblaciones costeras.

El mar ya no es de un transparente azul turquesa. Es negro. Es la nada. Sabemos que está solo porque nos susurra. El otro sonido son las cigarras. De varios tipos a juzgar por los distintos sonidos. Y correteos de Iguana. Y hojas pesadas cayendo creando cacofonías en la jungla a pocos metros. Y graznidos de algún pájaro. El candil que nos han dejado apenas arranca un par de metros de luz a la oscuridad. Y en la oscuridad, lo sabemos, hay cosas.

Todo se acerca a la luz. Se ríen de fuego. Los cangrejos se acercan a centímetros. Los mosquitos tienen su particular faro de Alejandría. A por ellos que son pocos y cobardes. Lo somos. Y apetitosos. ¿El repelente? Ja. Es como cuando le echas salsa a un filete, creo que no les aleja, nos aliña.

La noche es mala. A la paranoia de los mosquitos se unen los mil sonidos de procedencia incierta, además de los cangrejos, que corretean por encima de nosotros. Descubro a uno dándome un tiento en un dedo de la mano que se me ha quedado fuera de la lona. Me acuerdo de su madre y de todos sus ancestros hasta la bacteria primigenia del que partiera su estirpe.

Solo se duerme a ratos. La arena de la playa no es tan blanda cuando tienes que dormir sobre ella, incluso con una esterilla. Ninguna postura aguanta mucho y te despiertas a cada rato. No tengo alineada ni una sola vértebra. Me pongo un gorro para protegerme la cabeza y una gorra en la cara. ¿Parezco gilipollas? Sí. Pero ande yo caliente y que no me coma lo mordiente.

No descansar es quizá lo peor de todo. Te destroza. El amanecer llega temprano. A las cinco de la madrugada es ya de día. Lejos de molestar, es un alivio muy esperado. Es un despertar cansado, dolorido... Pero en el paraíso. A lo lejos se ven Cayo Paloma, con su estampa idílica, Cayo Culebra y el minúsculo Cayo Timón. Más allá, Bolaño. Aún no somos conscientes de lo que la noche ha hecho en nuestro cuerpo.

Un sanate, un pájaro local parecido a un cuervo solo que más estilizado, se pelea con un cangrejo. Una iguana me da los buenos días pasando de mí y trepando por una palmera.

Estoy sudado y sucio. Lleno de arena, con el salitre, comido a picotazos como comprobaré pronto, somnoliento, cansado... Y solo he pasado una noche. Los concursantes llevan cerca de 90 días aquí. Y sin la esperanza de que vengan a buscarles. Ahora me parecen titanes, resilientes... supervivientes.

Hay quien dice que Supervivientes es un concurso de cabeza, más que físico. Sí. Tienes que obviar todo lo que no te mata, cualquier incomodidad mundana, y centrarte en buscar alimento, fuego y refugio. Y casi cada día, vendrán a buscarte para hacer una prueba con un gran desgaste físico que no te garantiza comer.

Volvamos a la playa. Reavivamos el fuego y hacemos el café de nuestra dotación. Lo colamos con un saco pequeño. Pega más que Topuria y ayuda al ánimo. Como sabemos que en pocas horas vendrán a buscarnos, nos abandonamos a los placeres de la isla. Bañito en el agua transparente, comentar la jugada de la noche anterior, con dolores y penurias particulares y comunes y la exploración del arrecife de coral cercano. Estrellas de mar, peces de colores como pinceladas de un artista loco y caótico, corales con mil formas, arena blanca… aquí la naturaleza no ha sido domada.

Llega la barca. Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones, David Cardona, productor de Mediaset, Kike Félix García, director de Producción y Ángel Ludeña, Director de Supervivientes 2024 (Honduras) vienen a buscarnos, junto con un par de miembros de su equipo. Si veo llegar con ellos a mi madre, les abrazo antes a ellos, que tienen barca.

Dejar la playa duele y sana. Motiva y deprime. En esa playa han dormido un puñado de concursantes y cinco periodistas. La sensación de privilegio es inmensa. ¿Alguna vez piensan en las últimas veces? Es tan excepcional que lo más probable es que nunca vuelva a esa vorágine de sensaciones que ha sido esa playa. Me quedo mirándola y le digo adiós y gracias.

Me pongo moñas, pero aún hay más. Al llegar a la zona 'civilizada' de Cayo Menor nos espera otra sorpresa. Vamos a probar un juego de recompensa. Estamos cansados e incómodos tras un día y es un juego relativamente sencillo: encontrar a ciegas unas piezas geométricas antes que los rivales. Los concursantes, con 90 días de penuria y hambre a sus espaldas, con su peso cayendo más rápido que el poder adquisitivo, hacen pruebas que pondrían en aprietos a cualquiera bien comido y descansado.

Se acaba la experiencia. Buffet libre, ducha, aire acondicionado… y ronchas. Es la traca final. El fin de fiesta. La sorpresa de Playa Uva. Todo resquicio sin ropa se ha convertido en una constelación de picaduras inflamadas que pican a morir. Sólo en las muñecas cuento 47. En la espalda, en la zona que los fontaneros y albañiles muestran orgullosos, son tantas que se han hecho una sola, además hay en la nuca y el cráneo. Urbasón que te crió. Nos lo pone con un buen pinchazo Jorge Ceramen, el médico de Supervivientes. Él tiene otra gran historia que prometo contar…