'Equipo de Investigación' localiza al 'falso novio' de una de las víctimas del crimen de Morata: "No conozco a nadie en España"

El triple crimen de Morata de Tajuña encierra todavía algunas incógnitas por resolver. Los hermanos Amelia, Pepe y Ángeles han sido las víctimas de este suceso en el que Dilawar Hussain, un ciudadano pakistaní que confesó haberlos matado, ha sido el único detenido y continúa siendo el principal sospechoso que permanece desde entonces en prisión, donde también ha matado a golpes a quien era su compañero de celda.

Una de las líneas de investigación de este crimen es que haya sido un ajuste de cuentas por no saldar una deuda adquirida a raíz de una estafa amorosa, en la que los timadores roban fotos a usuarios reales de internet para hacerse pasar por militares, pilotos o cirujanos, engatusar a sus víctimas y pedirles dinero. Esto fue lo que les ocurrió a Ángeles y a Amelia, dos de las hermanas asesinadas, que se enamoraron locamente de Michael y Edward, dos hombres que ni siquiera existían.

El programa Equipo de investigación ha localizado a uno de estos supuestos novios: Michael, un hombre que en la vida real no ha sido nunca militar, y que tampoco se llama así.

La imagen divulgada en las redes como Michael corresponde en realidad a la de Mario Guerra, un diácono de la Iglesia Católica que reside en Pasadena (California, EE UU).

El hombre accede amablemente a hablar con los reporteros del programa de La Sexta, y se extraña cuando le preguntan si conoce a una mujer en España llamada Ángeles: "No conozco a nadie en España", ha afirmado.

Tras enseñarle la fotografía que los ciberdelincuentes emplearon para suplantar su identidad, el diácono se reconoce en ella: "Soy yo, es una de mis fotos de una de mis cuentas de Facebook", ha asegurado.

Sin embargo, ha insistido en que no conoce a la víctima. "Nunca he estado en España, no la conozco de nada, nunca la había visto hasta que ahora me habéis mostrado su foto".

Del mismo modo, Guerra ha negado haber trabajado para el Ejército estadounidense en Afganistán. "No tiene nada que ver conmigo. Soy diácono en la Iglesia Católica. Llevo un año aquí, en la archidiócesis", ha explicado.

"Es muy triste que hayan utilizado mi perfil y estas mujeres hayan sido estafadas. Hay mucha maldad en el mundo estos días, y esto es terrible", ha valorado tras conocer la historia de Ángeles.

Asimismo, desconoce quién se puede encontrar detrás de este perfil falso que utiliza su imagen para cometer estafas en internet. "No lo sé, pero no es la primera vez que me roban mis fotos en mi perfil. No estoy seguro de por qué lo hacen, pero ahora mismo hay varias de mis fotos que se están utilizando en perfiles de Facebook por todo el mundo, y son todos falsos", ha advertido.

El diácono ha mostrado al programa algunos de estos perfiles en los que aparece su foto, pero él no está detrás de esa cuenta. "Esta es mi foto, pero este hombre no soy yo, voy a reportar este perfil porque está pretendiendo hacerse pasar por mí", ha dicho, al tiempo que pulsaba el botón de denunciar en la red social.

Más allá de denunciar los perfiles falsos, Guerra ha reconocido que no sabe "cómo demandarles o emprender acciones legales. Todo lo que puedo hacer es borrar esas cuentas. Todavía estoy en estado de shock, estoy horrorizado de que mi imagen se haya utilizado para dañar a alguien", ha concluido.