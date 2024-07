Lidia Torrent: "Ser madre es algo que he querido toda la vida, pero no es lo único que me hace sentir realizada"

Como ya lo había hecho otros años, First Dates se ha reinventado en verano con una variante del formato, First Dates Hotel, que se estrenó el pasado martes en el prime time de Telecinco con gran éxito de audiencia. Entre las muchas novedades de esta edición estival destaca el retorno de Lidia Torrent al programa. La ahora gobernanta ha hablado con un grupo de medios, entre ellos 20minutos, sobre su retorno a la televisión, los desafíos del nuevo proyecto y la conciliación entre el trabajo y la vida personal ahora que es madre.

¿Cómo se ha gestado este regreso a 'First Dates'?Me hace mucha ilusión volver. Es un formato en el que siento que he crecido, que ha sido mi familia durante mucho tiempo, con lo cual pues me es bonito, tengo muchas ganas. Yo creo que la vida son etapas. Se eligió no continuar con el diario, pero este que es un nuevo proyecto y me apetecía mucho volver. Me hizo mucha ilusión cuando me lo propusieron y además he ascendido de puesto, ahora estoy de gobernanta y recepcionista. Puede ser un reto muy chulo.

¿En qué consiste este nuevo papel?Soy el primer contacto para los huéspedes. Es bonito ver cuando entran con esa sensación de vulnerabilidad, de a ver qué me encuentro y a mí me toca aportar esa complicidad, esa cercanía, ese primer contacto que te calma un poco los nervios y te acompaña desde el principio en todo el proceso.

¿Echas algo de menos de tu papel anterior?Pues me he focalizado cien por cien en el papel que me han propuesto. Eso sí, desde el principio dejé claro que quiero estar en todas partes, participar en todo. Son muchos momentos en las citas, ahora hay precita y poscita y me gusta estar presente y vivirlos, porque lo que mola de esto es implicarse, estar ahí.

¿Cómo llevaste cuando tu madre te tomó el relevo?, ¿le diste consejos o te los ha dado ella a ti ahora que vuelves al programa?No, creo que las dos somos muy prudentes en lo de dar consejos. Nunca hemos pecado en eso de decir 'haz esto, haz lo otro', en ningún ámbito de la vida. Me ha educado desde la autonomía, en tener mi criterio y tomar mis propias decisiones. En todo nos hemos dado esa libertad de hacer, pensar y ser, y en esto igual. Pero le hizo mucha ilusión cuando supo que me habían propuesto este proyecto.

Elsa Anka es un referente de la televisión española, ¿alguna vez temiste las comparaciones con ella?He intentado sanar muchas cosas de mi vida. Al principio sí que sentí esa presión de que me iban a comparar mucho. Bueno, no era una presión, pero sí lo pensaba. Pero de verdad que la sensación ahora es de: 'estoy haciendo mi camino, estoy aprendiendo, estoy trabajando, estoy creciendo, estoy evolucionando y quiero hacer mi propia senda'. Imagino que habrá personas a las que les gustará más como trabaja mi madre, pero en mi cabeza nunca está al compararse, me parece hasta frívolo. Simplemente estoy haciendo mi trabajo, que lo haré lo mejor que pueda, lo mejor que sepa, que me seguiré esforzando, que me seguiré formando, que tengo muchas ganas de aprender y de hacer cosas, y es ahí donde tengo puesto el foco.

¿Has echado de menos la televisión el tiempo que has estado retirada?Sí, es que la televisión se echa de menos, porque en estos años lo que me ha gustado es que he crecido y he evolucionado profesionalmente nutriéndome en otros campos. Por ejemplo, he presentado muchísimos eventos, que al final son otra forma de trabajar, otra forma de hacer que también me ha dado herramientas para ahora volver a la televisión y ser un yo más completo.

¿Y te ves preparada para presentar otros formatos? 'Supervivientes' desde Honduras por ejemplo.Me encantaría. Ahora sí que me siento como más preparada para defender otros formatos. Antes quizás yo quería, pero creo que no estaba como en este 360 en el que ahora sí me siento.

Además ya has hecho resúmenes de 'reality'...Sí, en Secret Story, con Sandra Barneda haciendo la última hora. Pero cuando echo la vista atrás siempre pienso que podría haberlo hecho mejor. Estoy intentando desquitarme un poco de eso. La vida tiene sus ritmos y en estos dos años de parón televisivo he seguido formándome, he seguido trabajando, he tocado otros ámbitos dentro de la comunicación... y creo que ahora soy una Lidia más completa, y espero poder aportar eso aquí.

¿Qué dirías que queda de de esa Lidia que empezó en televisión?Yo sigo viviendo como esa niña pequeña que está defendiendo la vida adulta. Creo que lo que conservo es mi sensibilidad y mi diligencia, soy muy diligente con lo que hago y siempre me tomo todo muy en serio. Estoy intentando tomarlo todo muy en serio, pero siendo más disfrutona, que era un poco lo que me faltababa.

Ahora siendo madre, ¿afrontas el trabajo de otra manera?Mi hija me transmite esa sensación de que ahora ella da sentido a todo lo que soy y todo lo que hago. Es el centro de todo, vivo para mí y para ella. Cuando salgo de casa, todo lo que hago lo hago por las dos. Sientes que luchas o te esfuerzas y haces por dos.

¿No es un poco complicada la conciliación?Ser madre es algo que he querido toda la vida, pero no es lo único que me hace sentir realizada, crecer en mi profesión me hace sentir realizada también. Y es algo que que no quiero olvidar, porque si solo soy mamá seguro que tampoco seré feliz. Necesito nutrir todas las facetas de mi vida en las que yo me siento la mujer que quiero ser a nivel amistad, familia, pareja, trabajo... Y evidentemente separarme de ella nunca es fácil. Si es por unas horas, te liberas un ratito, pero si es por más tiempo es un poco más difícil. Pero a día de hoy para nada es un impedimento para aceptar proyectos.

Mucha gente critica a cualquier mujer que no parezca una madre ejemplar. Tú ya lo has sufrido, ¿temes que siga pasando?Mira que yo soy crítica conmigo misma y me autoflagelo, y ahora he empezado a intentar tener un mejor diálogo interno conmigo misma, que lo mío me está costando, pero si de algo no me siento culpable ni me cuestiono mucho es mi papel como mamá, porque además de que todo me parece muy intuitivo y que todo se hace desde el más absoluto amor, estoy tan presente, estoy tanto con ella... La maternidad es una cosa que no me trae dolores de cabeza en cuanto a cuestionarme, por suerte. Entonces, lo que recibo con respecto a eso verdaderamente no me importa, es como una zona infranqueable en la que no entro a debatir con gente que no conozco si les parece bien o no las decisiones que tomo. No entra nada que me desestabilice.

¿Has conseguido inmunizarte frente a los 'haters'?A ver, en otras cosas pues no somos de piedra. Si a alguien te dice que no le gusta tu trabajo, no me gusta cómo eres, pues puede ser, yo no le tengo que caer bien a todo el mundo ni a todo el mundo le tiene que parecer bien cómo hago mi trabajo, y me parece también una opinión lícita, pero ya cuando entran en crueldades de otro tipo... Hay momentos en los que sí te puedes desestabilizar porque somos humanos y a veces estamos un poco más bajos de ánimos y de defensas.

¿Cómo viviste cuando fuiste tú la que se enamoró en 'First Dates'?A ver, yo ahora estoy en otra fase de mi vida, evidentemente: tengo una hija con la persona con la que estoy, voy a hacer 5 años con él... Con lo cual, no me paro a pensar ese momento qué fue o qué dejó de ser. Ocurrió así y fue maravilloso y tengo un bonito recuerdo. Conocí a alguien en mi puesto de trabajo como podía haberlo conocido en cualquier otro contexto.

¿Te imaginas que le sucediese eso mismo a alguno de tus compañeros?Si pasase, estupendo. Todos madrinas y padrinos. Tengo ojo clínico, voy a ver cómo se desarrollan las cosas.

Esa es una buena habilidad para un programa como este...Todos tenemos un poco esa capacidad de ver o de prever por dónde van a ir los tiros. Es verdad que luego te lleva sorpresas, pero cuando ya llevas tanto tiempo viendo cómo se gestan las cosas, desarrollas ese ojo clínico que rara vez falla.

¿Eres capaz de detectar también en que actitud van los comensales?Yo es que siempre confío en que la gente va con buena intención. He vivido tantas historias de gente que luego nos da las gracias, que nos dice: 'me habéis devuelto la ilusión'. O personas mayores que te lo agradecen: 'nunca pensé que no fuera a envejecer sola'. O gente joven también, porque esta es una opción más. Yo siempre confío en que la gente viene con ilusión, con ganas y convencida.

Una de los puntos más alabados de 'First Dates' y que lo han hecho un referente es su gran inclusividad.Desde luego. Me acuerdo que una vez en un bar, tomando una cerveza con unos amigos, se me acercó un chico y me dijo: 'Mira, estaba viendo First Dates con mi padre y, después de muchas noches viéndolo, me atreví a decirle que yo era homosexual. Gracias a que durante tanto tiempo vimos citas, yo me sentí con la confianza de que, bueno, era algo que la tele había normalizado y yo tuve la oportunidad de decírselo con con bastante tranquilidad'. Hay tantas historias así... Yo siempre digo que para mí First Dates ha sido un máster de amor, de personas y de relaciones, ha sido como estar abierta al mundo, al cien por cien, sin juzgar y solo escuchando. Para mí ha sido superbonito.

¿Y después de 'First Dates Hotel'?Espero que esto sea un punto de flexión para seguir en televisión o en alguna plataforma, que es algo que me gustaría porque es una forma distinta de hacer contenidos. Me gustaría algún concurso de aventuras o quizás un formato que no existe aún. Por ejemplo, me habría encantado Pekín Express. También he hecho formatos de entrevistas más pequeñitos, que es algo que me encanta. Estoy abierta, a ver qué pasa.