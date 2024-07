Entrevista

Apuntaba como claro favorito y al final las quinielas se cumplieron. El público coronó a David Bustamante, imitando a Antonio Molina, como ganador de Tu cara me suena 11 tras llevarse el 45% de los votos, por delante de Raoul y Julia. Un nuevo hito en televisión de alguien que 'nació' en la pequeña pantalla. En ella, admite, se mueve como pez en el agua.

¿Hace unos meses se habría visto o imaginado en estas?Qué va, pero es que me encantan los retos, yo ya no sé los programas he hecho (ríe). Me gusta mucho la tele, es mi hábitat natural. Yo nací en un programa de música, además de la productora, Gestmusic. Llevaban muchos años tirándome la caña, pero no se cuadraba, porque estábamos haciendo otras mil cosas. Y tenía la intención de disfrutar, de pasármelo bien, de vivir una aventura, porque es un programa que me encanta, pero me contré con que me fui sorprendiendo a mí mismo durante.

¿Por qué?Porque había personajes que nunca había intentado hacer. Si los cantaba en un karaoke, los hacía con mi voz, no intentando hacer la suya. Así que ha sido muy divertido. El proceso ha sido duro, pero muy, muy divertido.

"Con la imitación que más me sorprendí a mí mismo fue Sabina. Yo no sabía que podía hacer esas voz"

¿Su victoria ha sido una especie de revancha de lo que ocurrió en 'OT 1'?No. No pienso en eso. Voy día a día. Yo me siento muy afortunado. ¡Fíjate en todo lo que ha pasado! Desde que quedé tercero en Operación Triunfo, he tenido una carrera mágica y, después de 23 años, aquí seguimos. Lo que me emocionó fue el apoyo, ver que tanta gente me votó. Sentirme tan querido lógicamente es muy especial y necesario para mi carrera. Me sentí con el corazón pleno, porque fue casi la mitad de los votos... Es muy emocionante.

Es que, cuando vimos el porcentaje, ya sabíamos que era usted.¡Había dos opciones, que fuera yo o que saliera de ahí hundido! (ríe).

¿Cómo se consigue que el público siga queriéndole así?Sigo siendo David, sigo siendo David... No hay nada raro en mi, no hay ninguna careta. Después de 23 años ya me hubiesen descubierto. La gente me quiere porque sigo siendo un chaval natural. ¡Bueno, un chaval ya de 42 años! Soy una persona que intenta siempre generar buen rollo. Siempre estoy alegre, aunque a veces tengo mis momentos. Pero creo que es eso, que la gente se identifica conmigo porque hay verdad en mí.

"Chenoa es mi hermana. Ha sido muy guay y, además, siempre me aconsejó y me guio muy bien"

De sus imitaciones, dígame la que más le gustó, la que menos, y la que más le ha costado.Con las que más he sufrido han sido han sido con Manuel Turizo o Prince Royce, porque son voces veladas, no tienen vibrato ni giros. Son lo contrario a lo que yo hago. Las que más he disfrutado han sido las de Nino Bravo y Camilo Sesto, aunque cuidado, también Mari Fe de Triana y te diría que la de la final, Antonio Molina, porque era muy especial para mí por el tema de mi abuelo, que me la cantaba cuando era pequeño. Pero con la que más me sorprendí a mí mismo fue con Sabina. Yo no sabía que podía hacer esas voz. ¡Bueno, y Estopa! Ahora te voy a decir todas (ríe). la verdad es que me lo he pasado bien.

¿Qué compañero ha descubierto gracias al programa?Yo no conocía a Dani (Supremme Deluxe), ni había convivido con Raoul o Miguel Lago. El resto más o menos sí. Yo he flipado con todos. Todos de su padre y de su madre, con perfiles, temperamentos y personalidades muy diferentes, pero con un nivel de humanidad, responsabilidad y trabajo... Un equipazo. Una familia. Es que ha terminado el programa y nos hemos ido de casa rural todos juntos. Somos una gran familia y los quiero de verdad.

"Cada vez que subía en el transformador temblaba de nervios, como si fuera un primerizo. Así de fuerte es esto"

Y Chenoa, claro. ¿Cómo ha sido volver a trabajar con ella?Con Laura tengo mucho contacto de normal. Es mi hermana y, además, vivimos cerca. Es de las personas de mi edición que más veo. Ha sido muy guay y, además, siempre me aconsejó y me guio muy bien.

En general, ¿Qué tiene este programa que engancha tanto?Lo tiene todo. Es divertido. Humor y música de la mano. Y a eso le sumas las megaproducciones bien hechas. Es que no puede salir mal nunca. por eso es un fenómeno después de tantos años. Es muy divertido. Si tienes la suerte de caer en un buen grupo que no tenga un garbanzo negro ni nadie extraño, es una aventura tremenda. Aunque sea tediosa, ¿eh? Porque hay personajes en los que he estado sentado sin moverme en un sillón seis horas para caracterizarme. Eso es lo complicado. Lo otro es un juego, y son dos minutos, aunque pasamos mucha tensión y nervios. Da igual la experiencia que yo tenga, es que era el plató donde yo empecé mi carrera, porque ahí hacíamos Operación Triunfo. Cada vez que entro allí se me revuelve el cuerpo, sigo teniendo esos nervios. Cada vez que subía en el transformador temblaba de nervios, como si fuera un primerizo. Así de fuerte es esto.

Hay nervios... ¿y también competitividad?Nos ayudamos todos. Hay competitividad con uno mismo, lo que quieres es hacerlo bien tú. Entre nosotros siempre nos hemos escuchado y aconsejado, no ha habido una competición insana. Lógicamente, a todo el mundo le gusta ganar.

"Entre nosotros siempre nos hemos apoyado, escuchado y aconsejado, no ha habido una competición insana. Lógicamente, a todo el mundo le gusta ganar"

¿Es TCMS la demostración de que se puede hacer televisión blanca, entretenida y con éxito?Sí. Y en eso Atresmedia lo hace muy bien y por algo es líder. Tiene una parrilla muy variada. Se puede hacer televisión que reúna, como antaño, a familias, que le guste a los chicos, a los medianos y a los mayores. Es muy guay y me gusta ser parte de eso.

David Bustamante, en la final de 'TCMS 11'. MELON BLANC

Ahora que es un experto, ¿qué cuesta más, encajar una imitación, porque usted es muy imitado, o hacer de alguien?A mí me gusta, porque si te imitan es porque tienes una personalidad. ¡Yo imito a los que me imitan a mí! (Rie). Soy el primero que se ríe de sí mismo. Pero imitar no es nada fácil, ¿eh? Ya no hablando, sino cantando. Es que tienes que seguir un tempo, una entonación, unos dejes... Imitar cantando es lo más complicado que hay.

"Yo nunca me he ido, yo sigo trabajando. Me siento un artista respetado y consolidado. Me gusta hacer tele, pero la música siempre es lo principal"

¿Cree que TCMS marcará un punto de inflexión en su carrera?A ver, yo no soy una persona que se haya ido, yo sigo trabajando. He tenido un éxito terrorífico con el musical Ghost. Además tengo mis giras, mi último single ha sido número uno... Soy un privilegiado, porque mi vida y mi carrera me sonríen. Hay mucho trabajo detrás y me siento un artista respetado y consolidado. Me gusta hacer tele, pero la música siempre es lo principal.