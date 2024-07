Enrico vuelve a 'First Dates' y comete el mismo error que hizo fracasar su anterior cita

La visita de Enrico este miércoles a First Dates no era la primera, ya que el italiano ya había acudido hacía un tiempo al restaurante del amor en busca de pareja.

Pero en aquella ocasión, la soltera le rechazó porque le había dado mucha vergüenza verle bailar en medio del local: "Me cortó un poco, no me gustan esas cosas en público", le dijo ella.

Pero el Gis Data Analyst y youtuber no desistió y volvió a intentarlo una vez más. Carlos Sobera le recibió y le preguntó cómo le gustaban las chicas: "Guapas y limpias, que no tengan nada en la cara tipo piercings o pelo extravagante", explicó.

Enrico, en 'First Dates'. MEDIASET

"Me gusta mucho la cultura asiática", reconoció, y el presentador le preguntó si quería recibir a su cita bailando: "Tengo la música preparada", reconoció el vasco.

Su cita fue Alejandra, una madrileña estudiante de chino y coreano: "Me enamoro rápido, pero si me hacen algo que me descoloca...", reconoció en su presentación.

Nada más cruzar las puertas del local, la joven vio como comenzaba a sonar música y Enrico se ponía a bailar: "Hacerlo delante de una persona que no conoces... creo que yo no habría hecho", aseguró.

Enrico, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos coincidieron en que les gustaba el K-pop y bailar, y Enrico reconoció que, a pesar de la diferencia de edad (ella 21, él 27 años), Alejandra le parecía una chica guapa.

El italiano le contó a la madrileña que le encantaba viajar solo, algo en lo que también coincidieron. Ella le contó que había viajado por varios países y que estaba a punto de irse a Corea para perfeccionar el idioma.

Enrico le contestó que "el coreano me parece muy complicado, el japonés es mucho más fácil". Pero cuando ella le enseñó su tatuaje, el dater no supo qué ponía.

Alejandra, en 'First Dates'. MEDIASET

Al final, Enrico sí que quiso tener una segunda cita con Alejandra "para profundizar un poco más, ya que hemos tenido poco tiempo en la cena", apuntó.

Pero ella, en cambio, no quiso volver a quedar: "He sentido que me faltaba algo". Así que el italiano se quedó sin pareja una vez más al repetir el error de su primera cita, bailar.