Tras varios meses en antena, Reacción en cadena no solo ha conseguido mantenerse en las tardes de Telecinco -algo que no logró 25 palabras-, sino que sigue batiendo sus propios récords de audiencia. Y puede que buena parte de este logro sea la gran cantidad de programas que acumulan los Mozos de Arousa, el trío formado por Raúl, su hermano Borjamina y su amigo Bruno.

Ya son seis meses los que el grupo de gallegos lleva en el concurso presentado por Ion Aramendi, pero una publicación de Borjamina deja entrever que el tiempo de estos concursantes imbatibles podría llegar a su fin.

"Han sido un montón de tardes juntos, de nervios, de risas, de desafines, de fallos, de aciertos, de euros... de muchos euros", comenzó diciendo en Instagram. "Cada vez somos más reaccioners y no tocamos techo en audiencia, siendo el último programa el que ha alcanzado el récord histórico de cuota de pantalla".

"Aunque sabemos que esto no va a durar para siempre, lo que tenemos claro es que queremos que disfrutéis con nuestra participación hasta el último segundo", continuó diciendo. "Parece que fue ayer y, al mismo tiempo, que han pasado años desde que estaba probándome la camisa que no me acababa de convencer y con la que grabé el primer programa".

"Me dicen ahí lo que íbamos a durar y la de camisas y polos tan diferentes que me iba a poner en todos estos meses y preguntaría a la persona que qué ha fumado", bromeó. "Puede que quede mucho o no tanto. Incluso que nosotros ya lo sepamos. Pero, pase lo que pase, ha sido, es y será un placer decir que fuimos concursantes de Reacción en cadena".