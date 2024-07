El enfado de Víctor Sandoval con una reportera de 'TardeAR' que se encontró por la calle: "Hay que tener respeto"

Este miércoles, Ni que fuéramos cerró su temporada con una última y peculiar misión para Víctor Sandoval: ir disfrazado de Mata Hari para entrevistar al personal del restaurante donde recientemente se citaron Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, una escena publicada en exclusiva por la revista Semana. Sin embargo, el plan del colaborador se vio truncado cuando, al llegar al lugar, se encontró con que algunos trabajadores de TardeAR ya estaban allí.

El tertuliano intentó hablar con el dueño del local, pero este se negó a concederle declaraciones. "Tengo la exclusiva con Mediaset", explicó y añadió que no podrían hablar hasta las 20 horas.

El televisivo expresó su frustración por la situación: "Cuando llegamos vimos a los compañeros de TardeAR y nos estuvimos esperando para no interferir. Me dicen que me espere y yo ya les digo que sé lo que tengo que hacer, que soy profesional y no hago lo que hacen otros, que es meter mierda. Sé a lo que me dedico y a lo que vengo, que es simplemente hacer humor y descubrir lo que ha pasado aquí".

Además, relató cómo reaccionó una reportera de Mediaset al percatarse de que el equipo del programa emitido por Ten también se hallaba en el establecimiento. "Ha llegado la de TardeAR y cuando ha visto que nosotros entrábamos se ha quedado mosca, ha empezado a hablar por teléfono y cuando hemos salido hemos hecho la conexión. Nos hemos esperado como buenos compañeros para no ensuciar el plano y cuando hemos dicho que íbamos a entrar nos han dicho que no porque tenían ellos la exclusiva", ha explicado.

Sandoval, muy enfadado, concluyó: "Compañeros nosotros sí, ellos no. Lo que ha pasado, ha pasado. Para nada hemos sido malos compañeros. Estoy indignado. Venimos de buenas, nos esperamos, nos quedamos de segundones... para que veas. Me siento como un gilipollas. No aguanto las injusticias. Hay que ser buen compañero y tener respeto".