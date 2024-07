El enfado de Roberto Leal en 'Pasapalabra': "¿A qué me levanto y me voy?

La Pista Musical suele generar momentos muy divertidos en Pasapalabra, pero también crear cierta tensión entre concursantes o invitados si no logran adivinar la canción.

Y eso fue lo que pasó este jueves entre Sole Giménez y Diego Revuelta, que se estrenaban acompañando en los equipos azul y naranja a Vicky y Manu.

"A mí pónmela de 1984, no me tires a 2024 ni cosas de esas", le pidió Revuelta a Roberto Leal antes de comenzar a jugar, pero el presentador les dijo que se trataba de una canción de 1992.

"¡Es mía!", exclamó la cantante nada más escuchar el año del tema que iban a tener que adivinar, pero Leal les pidió prudencia a la hora de contestar.

Según iba planteándoles el presentador las pistas, los invitados no conseguían saber qué canción estaba sonando en el plató del programa de Antena 3.

"Voy a decir el nombre de la canción en castellano, y vosotros la tenéis que traducir en inglés de forma literal", les explicó Leal para que consiguieran, por lo menos, dos segundos para su respectivo concursante.

"Durmiendo satélite", dijo el presentador, siendo Jiménez la más rápida en apretar el pulsador: "Sleeping Satellite", contestó la cantante intentando decirlo en inglés.

"Perfecto, tampoco es que esté", protestó Revuelta ante la respuesta de su contrincante. "Me vais a dar la tarde entre todos. ¿A qué me levanto y me voy?", dijo Leal entre risas.

Finalmente, se la dio por correcta a la invitada, que consiguió dos segundos más para que Manu disputara El Rosco al final del programa, mientras sonaba la canción de Tasmin Archer en el plató.