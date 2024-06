El enfado de Pablo Motos con Cristina Pedroche que interrumpe su entrevista: "Déjame en paz"

La presentadora de Atresmedia y colaboradora de Zapeando Cristina Pedroche ha visitado esta semana El Hormiguero para presentar su primer libro, Gracias al miedo, en el que relata todos sus pensamientos, miedos y sentimientos que tuvo tras ser madre. En un momento de la entrevista, Pablo Motos quiso ojear las últimas páginas del libro, lo que originó varias pullas con su invitada que terminaron en un breve enfado del presentador.

Pedroche estaba explicando que había estado escribiendo a modo de terapia, y al cabo de un tiempo llegó "la llamada de la casualidad", en la que le proponían escribir un libro. "Ya lo tengo escrito", les respondió, al referirse a todas las notas que había escrito y no quiso compartir en redes sociales porque era algo "muy privado".

Fue entonces cuando a Motos le entró la curiosidad y decidió ojear el final del libro, una parte que, en opinión del presentador, "es muy difícil" de escribir. "Es como una especie de epílogo que le dedico a mi hija", ha explicado Pedroche, mientras Pablo Motos leía, concentrado, las últimas líneas del libro.

La entrevistada, al verle leer, le espetó: "Está muy mal que no te lo hayas leído, Pablo". El presentador soltó entonces una risa nerviosa y trató de excusarse en que no había tenido tiempo. "Si te cuento mi vida de esta semana... ha sido una locura", se ha justificado.

En palabras de Cristina Pedroche, el libro está escrito "para que se lea muy rápido" y sea muy "ligero" de leer. Ella misma ha admitido entonces que "ahora mismo no tengo tiempo, soy una aficionada a la lectura, pero no puedo leer tanto como me gustaría...".

Con ese comentario, Pedroche se lo puso en bandeja al presentador, que le devolvió la pulla inicial: "Tú no tienes tiempo de leer, pero sí me riñes a mí por no haberlo leído".

El cruce de acusaciones derivó en un pequeño enfado de Pablo Motos. "Déjame en paz, no te hablo durante 30 segundos. No me da la gana", le respondió el presentador, que se cruzó de brazos sobre la mesa y permaneció callado.

"Pues hablo yo sola", continuó Pedroche, que continuó con el programa explicando las próximas firmas de su libro en la Feria del Libro de Madrid. "Se hace publicidad ella sola", opinó entonces Pablo Motos. "Claro, me lo dejas aquí a huevo...", zanjó Pedroche.