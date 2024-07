Este viernes, Ni que fuéramos ha conectado con Lucía del Carmen Recio, una camarera que ha debutado como reportera para el formato, en Almodóvar del Río, Córdoba. Y es que en este pueblo reside Mari Ángeles, la supuesta joven con la que David Rodríguez habría engañado a Anabel Pantoja.

Antes de mostrar el reportaje, el espacio televisivo ha emitido un ocurrente vídeo de Lucía del Carmen bañándose en lo que parece ser un embalse, lo cual ha generado diversas reacciones entre los colaboradores.

Kiko Matamoros ha elogiado el trabajo de Recio, afirmando: "Ha hecho su trabajo magníficamente. Tiene una imagen parecida, incluso mejor que Marta Riesco. Es una pena que en agosto no tengamos programa, pero para hacer suplencias de Marta en septiembre, estaría muy bien".

Las palabras del colaborador no han sido bien recibidas por la periodista, quien ha respondido indignada. "Me parece que acabas de tener un feo conmigo increíble. Yo a ti no te digo que te sustituya Víctor Sandoval, que es más gracioso que tú y tiene más talento. Y yo no te lo digo por respeto a ti. Lucía es un pibón y lo ha hecho súper bien, pero te has pasado", ha asegurado.

Matamoros, con una sonrisa, ha replicado: "Qué feo intentar negarle la posibilidad de trabajar a alguien". A lo que Riesco no se ha quedado callada: "¿Eso me lo dices tú? Mira lo que has hecho con Víctor Sandoval", haciendo referencia a que su compañero declaró que no volverá a coincidir en plató con Sandoval después de que este lo llamara maltratador.