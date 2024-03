Luis Rubiales está siendo investigado por una operación policial en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en el caso que trasladó la Supercopa a Arabia Saudí y por las obras en el Estadio de La Cartuja. Sin embargo, no ha sido detenido de momento porque se encuentra en República Dominicana.

Con esta noticia ha comenzado TardeAR este jueves, y a colación de ello una de las colaboradoras. Cristina Tárrega, ha contado que se encontró al expresidente de la RFEF.

"Me fui a República Dominicana a trabajar. Cojo el avión, llego allí, me desplazo a un lugar y al primer señor que me encuentro es a Rubiales", ha contado la colaboradora, sorprendiendo a sus compañeros de plató.

Para confirmarlo, Tárrega le preguntó a una amiga si era él, y ella asintió: "Me dice: 'Está invirtiendo en esto y en lo otro. Lleva bastante tiempo, pero lo que no sé es si está invirtiendo con dinero de todos nosotros, ilegal o de suyo'".

Así, la colaboradora ha detallado que Rubiales estaría invirtiendo en complejos hoteleros. "Además, él te lo dice, porque esta amiga mía habló con él", ha explicado Tárrega.

Además, Cristina Tárrega ha destacado que parecía que no acababa de llegar a República Dominicana: "Está muy moreno, ya llevaba mucho tiempo".