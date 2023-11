Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, acudió este sábado a la concentración -promovida desde las redes sociales— que se celebró el sábado por la tarde en Ferraz, sede del PSOE, contra la amnistía. Tras el acto, se viralizó un vídeo en el que parece que invita a los presentes a ocupar la carretera para cortar el tráfico, algo que ella desmiente tajantemente y que le ha costado una discusión con Marta Flich en Todo es mentira.

"Venga, yo cortaría el tráfico, ¿eh?", se ve a la expolítica del PP diciendo, entre pitidos y gritos de "¡viva España!". Tras esto, se dirigió a la carretera y empezó a hacer gestos a las personas de la otra acera para que se pusieran en la calzada.

"Esperanza Aguirre ha cortado el tráfico para que los españoles se manifiesten con plena libertad. Ya han tomado la calle", se oye decir a la chica que graba.

Pero, a pesar de lo que dice la mujer y de lo que se ve en las imágenes, Aguirre desmiente tajantemente que ella cortase el tráfico, y esto le provocó una discusión con Marta Flich durante su conexión en Todo es mentira.

"Claramente, cortas el tráfico", le dijo la presentadora. "El tráfico estaba cortado, yo lo que quería era unir a los manifestantes que estaban en una acera con los de la otra acera. Yo dije algo de cortar el tráfico, pero en realidad el tráfico ya estaba cortado por la Policía", argumentó la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que después empezó a hablar de los motivos de la concentración en contra de la amnistía.

"Cuando se dé la amnistía, que al parecer se va a dar, podremos hablar de eso. Pero me gustaría volver al tema del tráfico...", le dijo Flich. "A ustedes no les gusta a hablar de eso, pero es que yo lo que hacía ahí es protestar contra el PSOE".

Después, Flich recondujo la entrevista: "Tenemos unas imágenes donde se ve que la Policía coloca unas vallas para cortar el tráfico, pero ya cuando invadís la calzada, no antes".

"No, no, las vallas estaban colocadas delante de nosotros. Ahí ya no había tráfico en ningún momento", aseguró la expolítica. "Según se ve en las imágenes, ponen las vallas para cortar el tráfico después de que invadáis la calzada", reiteró la presentadora.

"¡Que te crees tú eso, de eso nada!", exclamó la entrevistada. "Me encantaría creerte a ti, pero es que tengo ojos", espetó Marta Flich. "Oye, no vamos a discutir porque yo no estoy viendo la televisión", dijo Aguirre en referencia a las imágenes que no estaba viendo. "Tú di lo que te dé la gana".

"Yo no digo lo que me da la gana, yo digo lo que estamos viendo en unas imágenes", respondió la conductora. "Se ve que vosotros estáis en la calzada y se ve que, después de que la invadáis, ponen las vallas". "Mira Marta, si vas a seguir por ese camino, te dejo que hagas lo que te dé la gana", repitió la entrevistada.