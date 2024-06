Encontronazo entre Esperanza Aguirre y Esther Palomera: "Usted no está para dar lecciones de ejemplaridad en la vida pública"

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, está siendo investigada, pero no imputada, por un caso de presunto tráfico de influencias y corrupción privada. Este viernes, Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha intervenido en directo en La mirada crítica para comentar el caso.

Así, la expolítica ha recalcado que Begoña Gómez está siendo investigada, pero no imputada y, pese a eso, no ha dudado en comparar este caso con otras causas de corrupción del pasado del PP.

Una comparación que no ha sentado nada bien a Esther Palomera, periodista y colaboradora del matinal más madrugador de Telecinco: "Hay políticos que pueden dar más lecciones ejemplaridad que otros y, a mí, escuchar a Esperanza Aguirre dar lecciones en la vida pública habiendo tenido en su gobierno, nombrados por ellos, a dos vicepresidentes en prisión, a un consejero y a 22 imputados, se me abren las carnes".

"Hay quien no está legitimado para dar lecciones de ejemplaridad en la vida pública y, desde mi punto de vista, Esperanza Aguirre es una de ellas", ha señalado Esther Palomera.

Tras esto, Aguirre ha vuelto a conectar en directo con el programa para responder a las acusaciones de la colaboradora: "A mí ni siquiera me han abierto juicio. No me han tenido que absolver, es que no han encontrado, ninguno de los jueces, causa contra mí".