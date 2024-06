El emotivo agradecimiento de María al Cádiz CF tras evitar su desahucio: "Esto no lo hace todo el mundo"

Una anciana de 88 que iba a ser desahuciada de su casa de Cádiz se ha librado del lanzamiento después de que el Cádiz CF decidiera comprar la vivienda para que la mujer se quedara en ella.

La mujer, de nombre María Muñoz Ladrón de Guevara, ha sido entrevistada este viernes en la cadena de televisión LaSexta. "Yo era casi del Cádiz porque le gusta a mi nieta, pero ahora me voy a hacer socia", dijo.

Junto a la anciana estaba Eva, su hija, que explicó que sospechaba que la propietaria del piso, donde su madre vive desde 1967, quería convertirlo en un apartamento turístico.

La joven cree que el Cádiz CF se ha enterado "por el ruido que hemos hecho porque es verdad que ha estado con nosotros muchísima gente, hemos tenido al lado al defensor del pueblo, hemos estado con el ayuntamiento, con Facua. Entonces, ha sido mucho el ruido que se ha hecho y yo pienso que a raíz de esto llegaron a sus oídos".

La anciana también dijo que "fue una sorpresa muy buena. Cuando me dijo que me podía quedar le dije que no le cogía en brazos porque estás muy gordito. Se portó muy bien y le dije que me voy a tener que hacer socio del Cádiz CF".

La mujer dijo que acudieron tres personas a su casa en representación del club y le dijeron que ella "no se movía de aquí, la casa es ya de usted hasta el tiempo que tenga que estar aquí".

La mujer, muy emocionada con el gesto del equipo de su ciudad, que habría pagado 147.000 euros por la vivienda de la anciana, dijo que "esto no lo hace todo el mundo".