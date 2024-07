La emotiva razón por la que Peret dejó de utilizar peluquín: "Dijo que nos rapábamos los dos"

Peret fue el protagonista durante la noche del miércoles de Lazos de sangre, donde sus familiares y artistas reconocidos que lo conocieron nos aceraron aún más al cantante gitano de Mataró. Una de las personas que habló fue su hija, Rosa Pubill.

"Mi padre era muy presumido, elegante, sabía combinar bien la ropa", recordaba Rosa. "Peret era muy coqueto, coquetísimo", explicaba la periodista Carmen Ro. De hecho, en el documental se vio cómo el mismo se veía atractivo: "¡Creo que soy mejor que Richard Gere!".

Por eso mismo llevaba peluquín cuando ya tenía una edad más avanzada. "Me acuerdo de la cabeza de poliespán donde lo colocaba", aseguraba su nieto, Dani. Sin embargo, hubo una razón muy emotiva por la que dejó de usarlo, como contó Rosa.

"Me diagnosticaron cáncer [de mama] y estuve interna", relató Rosa. "Me corté el pelo yo misma por la quimioterapia, y mi padre me dijo: pues yo también", continuó emocionada. "¡Me rapo, lo hacemos los dos!", decidió Peret.

Ese fue el momento en el que el padre de la rumba catalana dejó de utilizar peluquín, y, además, se dedicó a cuidar de su familia. "Me sentí muy arropada por mi familia, vivíamos enfrente y se preocuparon mucho", afirmaba Rosa.