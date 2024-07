La emotiva historia de Jaime y la gran coincidencia en 'First Dates Hotel': "Estuve en este mismo hotel..."

Jaime, de 62 años, se aventuró a ir a First Dates Hotel, donde contó su emotiva historia, que incluía una gran coincidencia consigo. Al entrar en el hotel, se fue a la piscina, donde estuvo charlando con Carlos Sobera.

"Llevo trabajando toda mi vida como director en una cadena de ropa", le explicaba al presentador. "Estoy enamorado de la vida y creo que el amor no se busca, sino que aparece", le explicaba, sobre la cita a ciegas.

El invitado le confesó a Carlos Sobera que no era la primera vez que estaba en el Hotel Moraira, ubicado en Alicante y donde se grababa el programa: "Estuve aquí por un cáncer terminal".

"Me tuvieron que poner una malla para que el cáncer no llegara al páncreas", le relataba su emotiva historia al presentador. "Estuve intubado, pero la vida es así", aseguró.

Para poder estar tranquilo, se trasladó hasta el hotel: "Siempre digo que este es el hospital en el que me curé". Tras un año, Jaime se recuperó. "Los médicos me dijeron que no sabían cómo, pero estaba limpio", relató.

Esta misma historia, se la contó a Antonia, la mujer con la que tuvo la cita. Ambos conectaron muy bien y decidieron seguir conociéndose. "Los dos vamos en la misma dirección y nos hemos encontrado", confesaba ella tras la romántica y bonita cita.