La emotiva declaración de amor de Marta Peñate y Tony Spina: "Puedo decir que es el amor de mi vida"

Sandra Barneda y Tony Spina charlaron en el plató de Supervivientes All Stars durante la noche del domingo sobre la relación del chico con Marta Peñate. "Puedo decir que es el amor de mi vida", declaró Tony con una bonita sonrisa.

Enseguida se pudo ver que Marta pensaba exactamente lo mismo. "Quiero que sea el padre de mis hijos, si los tengo", le confesó la periodista a sus compañeros en Honduras. "Es el puto amor de mi vida", afirmaba.

"Cómo me aguanta, cómo me soporta, que soy insoportable", relataba Marta. "Yo le doy vida y él me da estabilidad, comprensión y equilibrio. Nos complementamos muy bien", aseguraba. "Me quiero casar con él, hacer mi vida con él y con el amor puro, real y sano", añadió.

Tras ello, la concursante recordó el día que Tony le pidió matrimonio. "Entró en el cuarto y parecía que no encontraba hueco o que no sabía si hincar o no la rodilla", se reía. "Al final me dijo que si me quería casar con él, pero tan rápido que no lo entendía", concluyó.

En el plató, Tony retomó la anécdota. "Iba a hincar la rodilla, pero no sabía dónde", explicó. "Nos hemos encontrado en el momento en el que nos teníamos que encontrar, si hubiera sido antes no hubiéramos sido suficientemente maduros", acabó la emotiva declaración de amor.