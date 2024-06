La emocionante primera ceremonia de salvación de 'Supervivientes All Stars': "¡Estoy que no me lo creo!"

Adara Molinero, Jorge Pérez y Olga Moreno fueron los tres primeros concursantes de Supervivientes All Stars en enfrentarse a las nominaciones. Durante la noche del martes vivieron la ceremonia de salvación, donde uno de ellos se salvaría de la nominación.

Antes de subirse a la estructura de madera que había en medio del mar, cada uno hizo un pequeño alegato en su favor. "Ya he vuelto a ser yo, me apetece seguir en el concurso el tiempo que el público decida", relató Olga.

"Me gustaría quedarme porque estoy superando mis miedos", aseguró Adara. "No sé qué me pasó al principio, pero aquí estoy", justificó su amenaza de abandono y posterior rectificación. "A mí me gustaría quedarme porque esto acaba de empezar y me gustaría estar a la altura", señaló Jorge.

Por otro lado, el resto de concursantes se posicionó tras el nominado al que apoyaban. Olga solo tuvo el apoyo de Alejandro Nieto. Adara se vio arropada por Sofía Suescun y Bosco. El resto de concursantes fue con Jorge Pérez.

El público debió pensar como la mayoría de concursantes, dado que fue Jorge Pérez el que se salvó de la nominación con un 42% del apoyo del público. "¡Estoy que no me lo creo!", exclamó emocionado. "Era una nominación complicadísima para salvarme, es muy emocionante", aseguró.