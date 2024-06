La emocionante despedida de Samya en 'MasterChef', con lágrimas incluidas: "Eres un ejemplo para todos nosotros"

María fue la primera finalista en conseguir la chaquetilla blanca y convertirse en la primera duelista de la gran prueba final de MasterChef 12. Samya, Gonzalo y Ángela se jugaron su puesto en la prueba de exteriores.

Jordi Cruz abrió las puertas de su casa a 12 sumilleres, y cada uno de los aspirantes debían cocinar dos platos para cada uno de los invitados. Samya no tuvo suerte y su cocina fue, en palabras de los jueces, "muy caótica".

La autobautizada como 'zorra marchita' lloró al presentar su plato frente a los invitados, quienes le animaron con un aplauso. "Solo es agua" se excusaba la dura aspirante. En las valoraciones también se vino abajo al ver su sueño de ganar esfumarse ante sus ojos.

"Has tenido un ritmo muy lento", señaló Pepe Rodríguez. "Siento que no he estado a la altura del cocinado", aceptó la joven. "¡Casi quemas mi cocina!", le recordó Jordi Cruz, aunque de manera simpática.

Samya es de verdad, tiene un gran corazón y ha hecho un enorme esfuerzo por crecer en #MasterChef para cumplir su sueño. ¡Estamos muy orgullosos de ti @samyamchef12! https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/3QEdCWe1Wo — MasterChef (@MasterChef_es) June 10, 2024

Samya aseguró haberse bloqueado en la prueba, y aceptó que no ganaría. "Has luchado en contra de todo el universo, has seguido luchando hasta el final y mereces nuestro respeto infinito", le dio la enhorabuena Jordi. "Eres un ejemplo para todos nosotros", le despidió Samantha Vallejo-Nágera. "Ya eres de la familia MasterChef", añadió la jurado.

Por su parte, Gonzalo también se tuvo que despedir de su sueño de llegar a la final. En la primera prueba, hizo el peor plato. Y en esta ocasión, Ángela fue la que hizo el mejor menú y, por tanto, ganó su puesto en el duelo final.