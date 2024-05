La emocionante despedida de la expulsada de 'Supervivientes': "Aquí he aprendido a ser feliz"

Miri, Arantxa del Sol y Rubén Torres fueron los tres nominados que se jugaban su continuidad en Supervivientes durante la noche del jueves, después de que Arkano se salvase con el mayor porcentaje de la edición el día anterior.

Rubén fue el primero en conocer que se salvaba de la expulsión. "¡Vamos, gracias!", exclamó al conocer el resultado. La expulsión oscilaba, desde aquel momento, entre Miri y Arantxa del Sol.

Jorge Javier Vázquez les dio la oportunidad a las nominadas de compartir una frase de reflexión. "En Supervivientes soy feliz, he sido feliz y seré feliz siempre que me dejéis", señaló Miri. "Aquí he aprendido a ser feliz también, y me gustaría seguir aprendiendo", aportó Arantxa.

"El público ha decidido que se salve de la expulsión, ¡Miri!", anunció el presentador. Laura Madrueño se emocionó al despedir a la concursante: "Ha sido superespecial contar contigo durante más de 50 días".

"Compañera de televisión, me ha encantado que vuelvas a la tele de la mano de Supervivientes. Te esperamos en España", se despidió Jorge Javier en directo. Arantxa se marchó emocionada tras despedirse de todos sus compañeros, menos Ángel Cristo, con quien tenía una mala relación.