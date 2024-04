La emoción de la salvada de 'Supervivientes': "Se vuelve a la playa con el pelo limpio"

Marieta, Pedro García Aguado, Aurah Ruíz y Blanca Manchón fueron los cuatro nominados de la semana en Supervivientes que se enfrentaron a la ceremonia de salvación durante la noche del martes, donde el público salvó a uno de ellos de ser expulsado.

La primera en conocer que seguía nominada era Aurah Ruiz, por lo que un gran cubo de barro cayó sobre su cabeza, en la estructura donde estaban sentados. "Siempre igual, estoy acostumbrada", reaccionó la chica, ya que no era su primera nominación.

Tras ella, fue Pedro García Aguado quien supo que también seguía nominado tras caerle barro igualmente. "Me lo esperaba así, la primera no me salvo", señaló el Hermano Mayor, guardando esperanzas para salvarse en la gala.

Entra Blanca y Marieta quedó el asunto. "La concursante que continúa nominada y se enfrentará a la expulsión del jueves es... ¡Blanca!", anunció Madrueño. El cubo de barro cayó sobre la nominada, pero no sobre la salvada.

"Marieta se vuelve a la playa con el pelo limpio", celebró la presentadora, ya que era una de las preocupaciones de la concursante. En el plató, su madre se alegró mucho: "Hay que dejarla más en el concurso, que disfrutemos más de ella".