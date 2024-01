Emma García, sin querer, saca a la luz una tragedia personal de Luis Rollán: "No quiero hablar"

Este fin de semana, durante el espacio 'Fiestavisión' que organizó el programa Fiesta, Emma García vivió un momento 'tierra, trágame' cuando, sin querer, sacó a la luz una tragedia personal de uno de sus colaboradores.

La presentadora vasca se había percatado de que Luis Rollán, uno de los tertulianos habituales del programa y participante en el concurso navideño que ha realizado el espacio de Telecinco, no se encontraba bien. Por eso, hizo un alto en el programa y cuestionó al andaluz.

Visiblemente esquivo, y aunque Rollán ha tratado de disimular su malestar, finalmente, desveló qué le pasa y por qué no se sentía bien. "Han sido unos días duros. He perdido a una persona muy importante en mi vida", confesó el colaborador.

"No quiero hablar", detuvo su relato, visiblemente emocionado y al borde del llanto, Rollán. "Es que no lo sabía", se disculpó Emma García.

Aun así, el andaluz detalló: "Yo soy muy cariñoso con la gente que quiero. El viernes por la mañana fue la última vez que hablamos y mis últimas palabras fueron: 'te amo, te quiero mucho'. El domingo ya no estaba".

Por eso, Luis anunció que le quería dedicar a esta persona Se fue, de Laura Pausini, tras lo cual, Emma, consciente de su error, le dijo: "Yo no sabía nada, y tampoco me ha dado tiempo a que me lo explicase. Fijaos lo que es la vida y las tonterías que hacemos", le explicó la presentadora a los espectadores.