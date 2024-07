Emma García rompe a llorar con la historia de un invitado ciego desde los tres años por un cáncer: "Me he tenido que ir"

Enrique se sentó en el plató de Fiesta junto a Emma García para dar a conocer su historia. El joven perdió la visión con tan solo tres años y medio a causa de un cáncer que padeció en la parte trasera de la nariz. A partir de ese momento, su vida cambio completamente.

"Cuando era pequeño tuve un cáncer y perdí la visión con tres años. Un mal día, al salir de la guardería me notan que tengo un ojo más hinchado que el otro, me llevan al hospital para hacerme pruebas y detectan el cáncer", explicó el invitado.

Mientras escuchaba su historia, la periodista le confesó su emoción con lágrimas en los ojos mientras le agarraba la mano en todo momento: "Me emociona mucho hablar con él. Hemos tenido antes un encuentro y me he tenido que ir porque se me estaba corriendo todo el rímel".

Emma García y Enrique en 'Fiesta'. @emmagarciaweb

Además, Enrique contó cómo empezó su nueva vida una vez que se quedó ciego: "Esa nueva vida empieza de una forma muy curiosa porque yo partía de ver. En aquella época, siendo tan niño, se lleva todo de manera diferente. La inocencia que tiene un niño te ayuda a llevar esos momentos".

Por otra parte, la presentadora alabó la cantidad de cosas que ha hecho: "Que de cosas has hecho desde ese momento, escribes, compones, tocas el piano y eres periodista. Has hecho todo lo que te has propuesto." A lo que Enrique le respondió que las oportunidades hay que saber buscarlas.

Tras de terminar de escuchar la historia de superación, Emma García no pudo esconderlo más y rompió a llorar: "Perdóname, pero es que me estás emocionando muchísimo".

"Más allá de lo que estás diciendo, es que tienes una energía, una manera de contarlo que a mí, cuando estoy con personas así me pasa. Yo que soy muy poco llorona, cuando me pasa esto empiezo y no puedo parar por la emoción y la alegría por haberte conocido", le agradeció la presentadora.