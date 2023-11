Emilia Mernes esquiva la pregunta sobre las relaciones sexuales en 'La Resistencia' y remite a su pareja: "Le preguntas a Duki"

La cantante argentina Emilia Mernes acaba de publicar un álbum llamado Emilia MP3, motivo por el que asistió a La Resistencia, donde se enfrentó a las preguntas más icónicas y más recurrentes del programa: cuánto dinero se tiene en el banco y cuántas relaciones sexuales se tienen.

David Broncano, el presentador, fue el encargado de preguntar por ambas cosas. La catante dijo que eso del dinero no lo maneja ella. "Lo llevan mis contadores, yo me preocupo en gastar", aseguraba la argentina. "¿Te han dado algún dato los contables, algún dato aproximado?", insistía Broncano.

"No sé, porque yo gasto, yo gasto. A veces mi mamá llega y me dice 'Emilia, cálmate, o me dice hoy dale con la tarjeta como loca'", explicaba Emilia, que no ve nada malo en darse caprichos. "Trabajo mucho y una se tiene que dar sus gustos", aseveraba.

Respecto a las relaciones sexuales, también fue esquiva a la hora de responder. "Para mí, le preguntas a Duki", respondía Emilia, pues el rapero argentino Duki es su pareja. "Estoy en una relación estable, muy bien, muy contenta, bien, un diez", decía finalmente.

La cantante acabó el programa quitándose un mal sabor de boca, casi literalmente, pues en la anterior visita al programa probó una fideuá de supermercado. Así, el programa quiso compensarla y le preparó una paella enorme de fideuá, que encantó a Emilia, que no dudó en comer todo lo que pudo mientras duró el espacio.