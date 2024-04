Emi Huelva recuerda a su hermana Elena antes del estreno de su documental: "Ella me dejó un legado y quiero ayudar"

La transparencia de Elena Huelva y su naturalidad a la hora de narrar cada una de las etapas del sarcoma de Ewing que acabó con su vida supuso que miles de personas se volcasen con ella e, incluso, numerosos famosos le mostraron su apoyo.

Ahora, poco más de un año después de su muerte, llega a los cines el documental Mis ganas ganan, donde se narra la incansable lucha contra el cáncer de la joven sevillana que falleció el 3 de enero de 2023, a los 20 años.

Mis ganas ganan recoge el testimonio de muchos allegados de Elena como, por ejemplo, Emi, su hermana que, este martes, ha visitado el plató de Espejo Público, desde donde ha animado a todos a acudir a las salas de cine para disfrutar del documental.

"Mi hermana me enseñó muchísimas cosas, pero también me ha dejado muchas cosas por hacer y para continuar con su legado. Poder ayudar a los demás y poner de mi parte en todo esto me ayuda a seguir", ha señalado Emi.

"A mí hermana le tocó vivir esto y pudo transformar lo que le estaba ocurriendo en algo bonito y positivo para ayudar a los demás. Ella dejó eso ahí, dejó algo muy grande hecho y yo, con todo mi amor y todo el respeto, sigo haciéndolo crecer un poquito más y transformando todo lo que me ha ocurrido en poder ayudar a los demás, que eso siempre ayuda", ha agregado la hermana de Elena Huelva.

"Creo que si todos, siempre que pasamos por una situación difícil, tratásemos de ayudar a los que van a venir, todo iría mejor", ha apuntado Emi que, además, ha explicado que uno de los sueños de su hermana era tener su propio Baby Pelón: "En diciembre de 2022, ella diseñó el pañuelo y decidió que todo lo que se recaudase fuera para el Grupo Español de Investigación de Sarcomas y para investigar el sarcoma de Ewing. Donamos 87.000 euros y, ahora vamos a hacer otra donación de unos 90.000 euros mas lo que se recaude con el documental"

"Elena era tal y como se mostraba en redes, creo que eso era lo que tanto caló. Su mensaje llegó tanto porque si tenía un día malo, lo ponía; si tenía un día de hospital y al día siguiente iba a un concierto, también lo ponía. Creo que esa es la vida de muchas personas que pasan por una situación así y mi hermana lo mostraba tal cual. Cuando se le da nombre y se pone en el mapa esta enfermedad y estos procesos, se hacen reales. Esto le toca a muchas personas y mi hermana era la persona más valiente y generosa del mundo. Compartir tu experiencia para ayudar a los demás es de ser muy generoso", ha señalado Emi.