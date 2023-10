Elsa Ruiz, contra su excompañero Miguel Lago tras sus palabras sobre Álvaro Prieto: "Este señor tan blanco y bien vestido"

Elsa Ruiz se ha mostrado muy crítica por las palabras de Miguel Lago cuando comentó en Y ahora Sonsoles el caso de Álvaro Prieto, el joven futbolista cordobés fallecido en Sevilla.

"¿En qué punto estamos como sociedad en el que hay en una estación como la de Sevilla, en este caso, un chaval, además blanco, guapo y bien vestido, vamos a hablar de los prejuicios, y no hay ningún trabajador en la estación de Santa Justa que le eche una mano?", preguntaba el colaborador de Antena 3, levantando cierto revuelo en X (antiguo Twitter) entre los espectadores del programa.

Elsa Ruiz, excompañero del cómico en Todo es mentira, ha sido de las más críticas. "De lo poco positivo que saqué cuando me echaron de Todo es mentira fue no volver a cruzarme todos los días con este señor tan 'blanco y bien vestido'", escribió la activista LGTBI. Además, utilizó el hashtag #SaludMental en su publicación.

Hace unas semanas, Lago fue criticado en las redes tras hacer una broma sobre el caso de Daniel Sancho. "Yo imagino que en un tiempo tendremos una serie también de Daniel Sancho, me imagino. En vez de capítulos, igual es por partes", espetó. La escritora Ángela Vallvey se sumó a la broma: "No te quepa duda. En varias partes".

"No me parece...", dijo Sonsoles Ónega y le preguntaron si no había pillado el chiste. "Y eso que se ha hecho el mismo chiste malo tres veces", argumentó Lago.

Algunos usuarios tacharon esta broma de "lamentable" y de ser "una broma de mal gusto" vergonzosa para escucharse en la televisión, donde se presume un rigor y un respeto en estos temas, especialmente hacia la víctima y la familia de la misma.