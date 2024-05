Eduardo Navarrete, en 'El Hormiguero': "Me estoy haciendo un proceso de masculinización"

El diseñador de moda Eduardo Navarrete visitó este miércoles El Hormiguero para presentarle a Pablo Motos su libro Cabaret y vestidos de escándalo, que ya está a la venta. En él, Navarrete abre su corazón para contar su vida a través de sus vestidos más icónicos.

El presentador piropeó a su invitado: "Estás muy guapo: ¿Qué te has hecho?". El diseñador le dijo que "me estoy haciendo un proceso de masculinización".

Y explicó que "me estoy quitando la boca, estoy perdiendo los labios, me he operado la nariz, que duele mucho. Unos retoquitos para venir a El Hormiguero".

También recordó su época de travesti: "Me llamaban La Nenuco porque era joven, fresca y para todos los públicos. Yo quería ser Norma Duval y actuar en el Folies Bergère y en los escenarios encontré el mío". Y añadió: "Es que ser vedette es ser un artista que sabe hacer de todo".