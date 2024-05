Echenique se estrena como colaborador de 'Todo es mentira' con humor: "Si hay una guerra, ¿tú crees que me van a llamar a filas?"

El exportavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha sido uno de los últimos fichajes de Todo es mentira, el programa que presenta a diario Risto Mejide en Cuatro.

El político acudió a la mesa de tertulia del programa, donde se pronunció sobre asuntos tan polémicos como la crisis diplomática abierta entre España y Argentina a cuenta de las palabras del presidente Milei sobre la esposa de Pedro Sánchez.

Como ese espacio mezcla actualidad y humor y Echenique nació en Santa Fe, Argentina, le preguntaron, en caso de haber una guerra, con quién iría él. "¿Tú crees que me van a llamar a filas?", se preguntaba con humor el colaborador, que padece una discapacidad que le obliga a moverse en una silla motorizada.

Pedazo fichaje ha hecho @todoesmentiratv con PABLO ECHENIQUE



Al margen de su ideario político, que todos tenemos uno, y de su criterio público, discutible o compartible como todos, es un tipo realmente divertido y ,permitídmelo, brillante



HILO DE SUS INTERVENCIONES AYER pic.twitter.com/Q4iSJCb0Dr — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) May 21, 2024

Hablando sobre la renovación del CGPJ insinuaba que es difícil que un juez condene a otro. "No sé si se ve la bolita. No tengo movilidad para mover el cubilete, pero creo que se me entiende", remataba de nuevo bromeando sobre su particularidad.

"¿Tú te pondrías pelucón?", le preguntaba en un momento dado Risto Mejide al colaborador, que acude al programa desde hace pocos días, a tenor de pasar desapercibido. "Desde que me metí en política tengo una maldición y es que por mucho que me disfrace, a cien metros la gente ya sabe que soy yo", respondía Echenique, que a menudo ejerce como contrapunto de izquierdas a otros colaboradores más conservadores.