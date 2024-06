El dueño de Clara, la cabra violada en la Complutense: "Está distante, muy atenta a todo, puede que necesite ayuda psicológica"

Hace solo unos días, los medios de comunicación se hacían eco de una terrible y extraña noticia: un trabajador de limpieza de la Universidad Complutense de Madrid había sido pillado por una alumna violando a una cabra en el Hospital Veterinario habilitado en el centro de estudios.

Desde entonces, numerosas formaciones defensoras de los animales han mostrado su disconformidad con la actitud de este trabajador y, además, aseguraron que tomarían medidas legales contra este.

Este lunes, Espejo Público ha contactado en directo con Francisco José González, dueño de la cabra Clara y del santuario Dharma donde esta reside: "No me ha dado tiempo, estas cosas se van viendo con el tiempo. Sí que la noto distante y muy atenta a todo, aunque no podría decir si ha cambiado algo en ella".

Así, Francisco ha explicado cómo se enteró de lo que había ocurrido con Clara: "Cuando fui a entregar otro animalito que tenía que castrar, me reunieron allí en la Complutense y me lo explicaron con todos los detalles. Se reunieron conmigo los responsables e, incluso, pude hacerles todas las preguntas que quise. Desde la Complutense creo que hicieron lo que debían".

Además, el joven ha asegurado que denunciará lo ocurrido con Clara: "Nos vamos a personar como acusación particular. Vamos a denunciar, no a la universidad, sino a la persona. Además, es posible que la cabra agredida necesite ayuda psicológica. Nada me asegura que esto no le vaya a cambiar la vida y que tenga un trauma".