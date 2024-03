La dramática despedida del expulsado de 'Supervivientes' y los nominados de la semana: "Es tan increíble"

Arantxa del Sol fue la primera nominada en conocer que continuaba concursando en Supervivientes durante la noche del jueves. De esta forma, Aurah Ruíz y Kike Calleja se enfrentaban a los votos de la audiencia para saber quién se marchaba.

"El público ha decidido que debe salvarse de la expulsión... ¡Aurah!", anunció Jorge Javier Vázquez desde el plató. La chica sonrió y agradeció por los votos, mientras que los concursantes se mostraron afectados por la partida del periodista.

Claudia, Miri, Mario y Javier fueron los que más sintieron la pérdida. "Me da mucha pena que se vaya un concursante que dice que se quiere quedar", añadió, por su parte, Jorge Javier Vázquez.

"Me lo he pasado muy bien, estoy muy agradecido por la oportunidad", se despidió Kike, mientras sus compañeros lloraban. "Es tan increíble, y seguro que la gente no lo ha conocido. Tiene buen corazón, cómo habla de su mujer, de la vida... de todo", describió Claudia a su compañero.

Eso sí, lo que Kike no sabía es que al salir de la palapa, no volvería a España. El periodista se unió a Lorena Morlote, Laura Matamoros y Kiko Jiménez a Playa Limbo. "El domingo, uno de vosotros se marchará por los votos del público", les adelantó Jorge Javier.

Nominados de la semana

Casi al mismo tiempo que Kike conocía su posibilidad de quedarse en Honduras, los concursantes se nominaban en la palapa. Los nominados de la semana fueron Pedro García Aguado, Arantxa del Sol, Miri y Ángel Cristo.