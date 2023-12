Cuando OT 2023 propuso a los concursantes salir de la academia para pasar las Navidades en sus casas junto a sus familiares y amigos, muchos no lo vieron una buena idea.

Y, por mucho que se empeñaran desde el programa en aconsejar a los concursantes que no vieran las redes sociales, aunque algunos hicieron caso, mucho de ellos sí que quisieron ver qué se han dicho de ellos durante el primer mes de concurso.

Una de estas últimas es Salma, que, tras su vuelta a la academia, está protagonizando un culebrón que tiene en vilo a los fans del formato. Lágrimas, malestar y una confesión que ha hecho teorizar a los seguidores sobre qué le pasa a la andaluza y quién podría ser la destinataria de sus palabras. En este caso, Violeta, que tiene pareja fuera, es la más señalada.

Salma afirmaba estar "más tranquila" al descubrir los motivos por los que había recibido críticas porque, según ella, "no es un conflicto real". "Me he dado cuenta de que son dos cosas superdiferentes", afirmaba la andaluza en una conversación con Chiara: "Es una realidad paralela. La gente ve cosas donde no las hay y no ve cosas donde las hay", analizó, refiriéndose al shippeo que han creado las redes entre Chiara y Violeta cuando, en realidad y siempre según se desprende de las palabras de Salma, no era así.

Más tarde, en una conversación con Martin, dijo algo que escandalizó y revolucionó a los seguidores del talent: "Llevo un mes sin dormir sola. Me siento superabandonada. He hecho tanto por ella... No me lo esperaba así. ¿Cómo voy a dormir ahora si estoy acostumbrada a hacerlo de una manera?", señalaba Salma, completamente derrumbada.

Del mismo modo se mostraba en la clase de Abril Zamora. "Estoy triste por cosas personales", reconoció tras confesarle que estaba así por algo que había ocurrido "después" de volver a la academia.